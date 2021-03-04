Мастурбація і зачаття: найбезглуздіші теорії про секс в історії – 2

Джерело:24 канал
Людство здавна займалося скрупульозним дослідженням сексу – особливо практичним, але й теорією теж. Ми вже розповіли про теорії Арістотеля та Галена. Але й маємо ще дещо цікаве.
Men 24 зібрав найбезглуздіші помилки наших предків, які нині видають хіба кумедними. Отже, поговоримо сьогодні про те, звідки діти не беруться.
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Окрім розвиненої писемності, міфології та архітектури стародавні шумери час від часу займалися й мастурбацією. Та не мали жодного сумніву (і правильно), що мастурбація – необхідна для нормального статевого життя загалом.
Про це, до слова, можна прочитати на шумерських глиняних табличках. Там чітко вказано: у чоловіка не буде жоднісінької ерекції, якщо перед сексом він не натре добряче свій член олійкою.
Мастурбація – необхідний елемент повноцінного статевого життя / Фото unsplash
Так, є й така теорія – не зможеш зробити так, щоб у жінки був оргазм, не зможеш і мати дітей. Важко сказати, хто був її автором. Але в Англії XVI століття у це вірили мало не всі.
За чутками, сама Єлизавета цю теорію й активно поширювала, аби виправдати себе в очах підданих. А теорія, до слова, була доволі структурована:
Навряд чи зерно істини у цьому є, але загальний напрямок думки цікавий – треба щиро хотіти займатися коханням із партнеркою, так дійсно може зрости ймовірність зачаття (а задоволення – зросте безперечно).
Дитина – це поєднання жіночого і чоловічого насіння, які виникають тільки за оргазму / Фото unsplash
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