Людство здавна займалося скрупульозним дослідженням сексу – особливо практичним, але й теорією теж. Ми вже розповіли про теорії Арістотеля та Галена. Але й маємо ще дещо цікаве.

Men 24 зібрав найбезглуздіші помилки наших предків, які нині видають хіба кумедними. Отже, поговоримо сьогодні про те, звідки діти не беруться.

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Мастурбація з олією необхідна для успішного статевого акту

Окрім розвиненої писемності, міфології та архітектури стародавні шумери час від часу займалися й мастурбацією. Та не мали жодного сумніву (і правильно), що мастурбація – необхідна для нормального статевого життя загалом.

Мала шумерська мастурбація й одну особливість – нею слід було займатися із допомогою спеціальної олії "пуру", у складі якої зручно розмістилася товчена залізна руда.

Про це, до слова, можна прочитати на шумерських глиняних табличках. Там чітко вказано: у чоловіка не буде жоднісінької ерекції, якщо перед сексом він не натре добряче свій член олійкою.



Мастурбація – необхідний елемент повноцінного статевого життя / Фото unsplash

Без оргазму у жінки не трапиться зачаття

Так, є й така теорія – не зможеш зробити так, щоб у жінки був оргазм, не зможеш і мати дітей. Важко сказати, хто був її автором. Але в Англії XVI століття у це вірили мало не всі.

Можливо, цьому посприяло багаторічне правління королеви-діви Єлизавети І. Англійці думали, що вона не вийшла заміж і не народила спадкоємця, бо так і не зустріла чоловіка, здатного… Ну, ти розумієш.

За чутками, сама Єлизавета цю теорію й активно поширювала, аби виправдати себе в очах підданих. А теорія, до слова, була доволі структурована:

Дитина народжується від поєднання чоловічого і жіночого насіння.

І жіноче насіння, і чоловіче – виробляється тільки під час оргазму.

"Незадоволена дружина" дорівнює "відсутність дітей".

Навряд чи зерно істини у цьому є, але загальний напрямок думки цікавий – треба щиро хотіти займатися коханням із партнеркою, так дійсно може зрости ймовірність зачаття (а задоволення – зросте безперечно).



Дитина – це поєднання жіночого і чоловічого насіння, які виникають тільки за оргазму / Фото unsplash

Важливо! Сучасна наука повністю спростовує ці теорії, хоч вони й, визнаємо, сміливі. Тож знати про них – знай, але вірити – не радимо.

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