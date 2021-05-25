Англійці прокачали поліцейський мотоцикл BMW R80: тепер його не впізнати – фото

Компанія Sunroja Motorcycles створює чудові мотоцикли у своїй майстерні в Лестерширі, Англія, протягом останніх 5 років. Цей BMW R80 – їхня 17-а збірка, і він почав своє життя 2 роки тому з дуже простої інструкції.

Як ти вже зрозумів з заголовка, колись цей мотоцикл був на службі у поліцейських. Тепер же у нього нове життя, а також крутий стиль, який сподобається багатьом.

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"Я хочу класичний BMW в істинному стилі Sinroja, з хорошим поєднанням сучасних і вінтажних деталей", – попросив клієнт.



Клієнт подарував свободу майстрам, дозволивши робити все, що завгодно

Для майстра, Бірджу Сінроджа це було просто ідеальним замовленням. Адже йому запропонували повну свободу дій і можливості забезпечити високий рівень уваги до деталей.

Байк-донор – BMW R80 TIC. Його побудували за специфікацією поліції. Вважається, що TIC – "Touring Ingeral Cockpit". Рахул Сінроджа згадує, що це була "справжня амбарна знахідка", але братів це не турбувало.



Байком-донором був BMW R80 TIC – мотоцикл для поліцейських

Спочатку потрібно було розібрати весь мотоцикл, повернути його до голого металу шляхом піскоструминної обробки рами, а потім очистити всі непотрібні виступи та кронштейни.

Потім Sinroja виготовила та приварила модернізований підрамник, щоб створити чисту лінію позаду. Були також виготовлені нові підніжки, які розташовані з урахуванням дещо зміненої ергономіки.

"Ми повністю розібрали трансмісію 40-річної давності. Ми замінили ключові компоненти, такі як підшипники шатуна, ланцюги, напрямні, труби штовхача і так далі. І ми відновили їх відповідно до стандартних", – каже Бірджу.

Двигун об'ємом 797 кубічних сантиметрів збільшили до 1000. З механічно обробленими головками з отворами та поршнями з високим ступенем стиснення, щоб ще більше підвищити потужність. Він теж бездоганний зовні, з обробленим парою корпусом, чорною фарбою та полірованими ребрами.



Оновлений мотоцикл отримав двигун на 1000 кубічних сантиметрів

Коробка передач і конічний привід отримали нові підшипники, ущільнення та прокладки, а карбюратори були перебудовані з більшими жиклерами, щоб відповідати модернізованому двигуну. Вихлопна труба була виготовлена власними силами, а потім закінчена за допомогою кастомних наконечників Motone.



Вихлопна труба виготовлена власноруч і отримала наконечник Motone

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Вилки зберігають супорти R6 для покращення гальмівних характеристик, і вони прикріплені до рами за допомогою нестандартних вилок, заготовок, виготовлених Fastec Racing (і оснащених спідометром Motogadget Chronoclassic). Потім Хагон створив пару 18-дюймових коліс з дроту, використовуючи виготовлені на замовлення ободи та спиці з нержавіючої сталі.

Передні та задні крила зроблені вручну – мудре рішення для дощової Англії – і вони акуратно підвішені на непомітних стійках.



Також вручну зробили передні та задні крила для цього мотоцикла

R80 також оснащений перемикачами Motogadget, покажчиками кінця смуги та руків'ями, а також 7-дюймовою фарою у стилі гало. Задні покажчики повороту від Rizoma використовуються як гальмівні та ходові вогні.

Фарба від GD Design: приголомшливий чорний колір від Land Rover Corris Grey, натхненний любов'ю клієнта до культового британського бренду 4WD. Обшивка сидінь повторює шви автомобілів, і навіть шкіра сідла була від Land Rover.



Байк пофарбували у приголомшливий чорний колір від Land Rover Corris Grey

Естетика доповнюється обробленими на верстаті емблемами Sinroja, які розміщені на баку, де зазвичай можна побачити круглі знаки BMW.

"Чудово перебувати в місці, де клієнти просто дозволяють робити те, що ви хочете, і вірять у ваші навички. Відродження старого байка, яким роками нехтували у сараї, – просто прекрасне відчуття", – зауважує Бірджу.



На цьому стильному байку захотів би проїхатися кожен

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Ми тепер заздримо власнику цього BMW. Мотоцикл став не лише дуже стильним, а й потужним. А це означає, що кататися на ньому стане ще приємніше та цікавіше!

Усі фото DRIVE CLASSICS