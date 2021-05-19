Джакомо, який базується в Комо (Італія), любить класичні машини та стиль. Він вирішив проглянути і в минуле, і в майбутнє у цій збірці. Віддати данину поваги "чудових і фантастичним бортовим трекерам початку XX століття", але з електродвигуном.

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Elettracker працює з педальним двигуном потужністю 2,5 кВт і двома батареями на 72 В, забезпечуючи максимальну швидкість 86 кілометрів на годину і запас ходу до 40 кілометрів. Він також має фарбу і оббивку, як у висококласного кафе-рейсера, і важить смішні 49 кілограмів. Та й виглядає він абсолютно приголомшливо.



Велосипед отримав двигун потужністю 2,5 кВт, а також 2 батареї на 72 В

Джакомо почав з рами стандартного круїзного велосипеда, а потім приступив до її модифікації відповідно до своїх потреб. Кермова колонка повинна була бути змінена, і необхідно було зробити пристосування для двигуна та кривошипа, акумуляторної батареї та інших деталей. Джакомо також вмонтував додаткові розпірки й поперечки, щоб домогтися правильного зовнішнього вигляду, відчуттів і геометрії.



Основою електровелосипеда стала рама круїзного велосипеда

Потім він встановив готову попередню частину амортизатора та модифікував його за допомогою налаштовуваної регульованої системи демпфірування. У ній використовуються пробкові прокладки. Він також додав звичайний рульовий демпфер, приварені язички до рами та вилки для її кріплення.

Колеса були зібрані зі списку покупок, що складається з маточини, спиць і 26-дюймових ободів, "зашнурованих" самим Джакомо. А механічні дискові гальма були зняті з дорожнього велосипеда.



Електровелосипед отримав 26-дюймові ободи, які "зашнурував" Джакомо

Джакомо виготовив пару штучних циліндрів V-подібного зсуву для розміщення двох батарей. Він почав з ескізів, перш ніж зробити макети та сформувати остаточні деталі зі сталі. Вони прикріплюються до саморобного кронштейну вгорі та до набору сталевих пластин внизу.



Пара V-подібних циліндрів створена, щоб приховувати акумулятори

Усередині та навколо цих пластин упаковані мотор і шатуни Bikee Bike з Мантуї в Італії. Вони разом з Джакомо працювали над цим проєктом, щоб отримати для нього саме ті деталі, які підходять за характеристиками. Ще далі – спеціальне місце для зберігання контролера та проводки.

Ми припускали, що "паливний бак" нагорі приховує більшу частину проводки, але насправді він тут тільки для галочки. За ним розташоване шкіряне крісло, яке, за словами Джакомо, було однією з найскладніших частин роботи.



Шкіряне крісло – одна з найскладніших частин роботи у цьому проєкті

"Шкіра значно твердіша, ніж звичайна. І я хотів отримати таку ж форму, як 100 років тому", – розповів він.

Джакомо поєднав винос гірського велосипеда з ручним кермом, прикрашеним обгорнутими вручну шкіряними ручками. Важелі реверсу від Kustom Tech – традиційний дросель (мотор може працювати з педалями або навіть просто за допомогою дроселю).



Кермо прикрашене обгорнутими вручну шкіряними ручками

Уважний погляд помітить і кріплення для смартфона. Тут не потрібно дивуватися, адже функції двигуна запускаються за допомогою додатку, під'єднаного через Bluetooth. А щоб усе було в порядку, Джакомо проклав усю проводку та кабелі всередині стрижнів і рами.

Коли велосипед зібрали, Аріанна Кріппо з Lake Design нанесла на нього синю фарбу, а також доповнила його золотими акцентами.



Після збірки велосипед пофарбували у синій колір, а також прикрасили золотими вставками

Усі фото Mattia Negrini

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Збірка Джакомо Elettracker – шокуючий успіх. У рівній мірі стильний і розумний. Велосипед, який майстерно врівноважує минуле та майбутнє. І ми вже заздримо тому, хто кататиметься на ньому.