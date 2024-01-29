Метод порядку 5 речей: хитрість, яка дозволить не розгубитися в океані задач і обов'язків

Коли тебе переповнюють справи, тобі може здаватися, що ти навіть не знаєш, з чого почати, щоб досягти прогресу у їх виконанні. Швидше за все, здається, що всього, що ти робиш, буде недостатньо, щоб завершити те, що ти повинен зробити.

Відтак стрес може викликати розгубленість, ускладнюючи визначення не тільки того, з чого почати, але й того, як продовжити і, врешті-решт, завершити завдання, про які ти турбуєшся.

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На щастя, існує багато теорії, заснованих на різних філософіях і практичному досвіді, щоб люди мали кращі інструменти при виконанні складних завдань, а також інших, менш важких, але складних для початку. І коли список справ переповнює тебе, він також пробуджує дивну і виснажливу ідею: найпростіші завдання здаються значно складнішими у твоїй свідомості. Наприклад, ти знаєш, що маєш випрати білизну, але це здається рутинною роботою, або навіть, є посуд, який чекає, щоб ти його помив, але чомусь це виглядає виснажливо.

Найімовірніше, в цих ситуаціях твій мозок відчуває втому від думок про незавершені справи, які не дають йому здаватися більшим і складнішим, ніж є насправді, дуже схоже на те, що відбувається, коли ти відчуваєш вигоряння. Однак, щоб вийти з цього стану важкості, важливо активізувати себе за допомогою інструментів, які вже вивчені, щоб допомогти тобі. Одним із прикладів є метод порядку п'яти речей.

Що таке метод порядку п'яти речей?

У методі порядку п'яти речей, запропонованому консультантом К. С. Девіс у її книзі "Як зберегти дім, коли він тоне", пріоритет надається способам, за допомогою яких можна впорядкувати справи, щоб їх можна було вирішити практичним і простим способом.

Наприклад, у випадку з домашніми сережками, яким присвячена ця книга, рекомендується зосередитися на тому, що є найбільш функціональним, а не обов'язково на тому, що є найбільш естетично привабливим. Іншими словами, мова йде про те, щоб надати пріоритет практичності над будь-яким іншим елементом.

У цьому сенсі, якщо людина має кілька завдань, які змушують її почуватися некомфортно, їй слід зосередитися на практичному аспекті своїх обов'язків і почати з сортування завдань за загальними категоріями, бажано в групах по п'ять.



Завдання потрібно буде посортувати на 5 груп і виконувати / Фото ansiia

Наприклад, безлад у домі поділяється на сміття, посуд, одяг, речі на місці та речі не на місці. За допомогою методу п'яти речей ти вже знаєш, що кожна з цих категорій містить певні завдання, але щоб зробити все більш практичним, ти почнеш лише з однієї з них, а коли закінчиш, перейдеш до наступної. Таким чином, ти зможеш побачити результати швидше, ніж якщо спробуєш зробити все одразу.

Іншим прикладом використання методу п'яти справ може бути робота. Припустимо, ти починаєш свій робочий день і знаєш, що маєш дзвонити, відповідати на електронні листи, з'являтися на нарадах, здавати звіти тощо. Ти сортуєш на п'ять широких категорій того, що тобі потрібно зробити, і виконуєш їх одну за одною на практиці. У цьому ж прикладі, спочатку закінчуй усі дзвінки, які у тебе є в очікуванні, потім виділи певний час для відповідей на електронні листи і т.д.

Коли ти працюєш впорядковано, значно легше виконувати завдання, які в іншому випадку здавалися б довшими і складнішими, тому що вони постійно перериваються іншими завданнями в різних категоріях.

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Іншими словами, якщо ти впорядкуєш свій список справ, ти знатимеш, на чому зосередитися у першу чергу, і зможеш закривати завдання по черзі, що дасть тобі більше мотивації продовжувати роботу. Зрештою, ти побачиш, що навіть якщо тобі здається, що у тебе багато справ, сортування їх за категоріями дасть тобі значно більше ясності та порядку.