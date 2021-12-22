Міс Італія Кароліна Стамаре знялася у сукні з глибочезним декольте

Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Кароліною Стамаре в інстаграмі. І тут немає нічого дивного, адже володарка титулу Міс Італія регулярно ділиться гарячими фото зі своїми підписниками.

Не став винятком її останній пост. На світлині, якою Кароліна Стамаре поділилася зі своїми прихильниками, вона позує у розкішній чорній сукні. Особливої ж уваги заслуговує глибоке декольте. Саме на ньому, будемо відвертими, ми залипли на кілька хвилин.

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Підписники Кароліни Стамаре, як і ми, у захваті від розкішної красуні. Про це свідчить не лише той факт, що їхня армія щодня зростає. Вони ще й максимально щедрі на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти надзвичайно бездоганна";

"Міс Красуня";

"Завжди розкішна та сексуальна";

"Ти прекрасна та дивовижна";

"Твій образ дуже і дуже спокусливий";

"Чарівна та приваблива";

"Абсолютно приголомшлива".



Кароліна Стамаре приміряла розкішну сукню з глибоким декольте / Фото з інстаграму Стамаре

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Слідкувати за Кароліною Стамаре в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто милуватиметься її гарячими фото!