Італійська модель регулярно ділиться зі своїми прихильниками гарячими фотографіями. Цього разу на її сторінці з'явилася серія кадрів, на яких Мартіна Фуско позує у мереживній спідній білизні. Комплект не лише виграшно підкреслює її природну красун, а й бездоганні форми.

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"У тебе є я. Поки остання зірка у галактиці не помре, у тебе є я", – неоднозначно написала вона під постом.

Нам складно збагнути, що мала на увазі Мартіна Фуско. Якщо ж вона натякала на те, що є найяскравішою зіркою, то не бачимо сенсу з нею сперечатися. Солідарні з нами й підписники красуні, які засипали її лайками та коментарями:

"Ти надзвичайно чарівна";

"Досконалість не знає меж";

"Шалено фантастична жінка";

"Ти просто приголомшлива";

"Я захоплююся твоєю красою";

"Від твоїх спокусливих форм неможливо відірвати погляду".



Еротичні фото Мартіни Фуско розбурхали мережу / Фото з інстаграму Фуско



Еротичні фото Мартіни Фуско розбурхали мережу / Фото з інстаграму Фуско

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Мартіна Фуско надзвичайно красива. А ще вона може похизуватися бездоганним тілом. Тож було б дуже дивно, якби ти не підписався на неї. Це дозволить тобі регулярно насолоджуватися свіженькою порцією спокуси від моделі.