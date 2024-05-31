"Забув як дихати": Мішель Андраде знялася у відвертій фотосесії зі своєю подругою

Ми продовжуємо знайомити тебе зі чарівними красунями. Цього разу пропонуємо насолодитися вишуканими та спокусливими світлинами відразу двох українок – Мішель Андраде та Лєри Чернецької.

Співачка та блогерка об'єдналися для того, щоб знятися у надзвичайно спокусливій фотосесії. Для неї дівчата обрали білі сукні, які виграшно підкреслювали вигини Лєри Чернецької та Мішель Андраде.

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Очей від красунь не відірвати

Серію світлин Мішель та Лєра опублікували кілька днів тому. Підписали публікацію вони лаконічно: "Жінки". Ми б дописали "... які розбивають серця", адже просто так дивитися на ці фото неможливо.

На кадрах Андраде та Чернецька у білосніжних сукнях. У Мішель два розрізи, які дозволяють сповна помилуватися її ніжками. Що ж стосується Лєри, то у неї – гола спина. І це надзвичайно естетично. Тому не дивно, що світлини красунь буквально звели з розуму їхніх підписників.

Андраде та Чернецька знялися у спокусливій фотосесії / Фото з інстаграму Чернецької та Андраде

За лічені дні світлини зібрали понад 53 тисячі вподобань. Також підписники залишили щонайменше 570 коментарів. Ось лише деякі з них:

"Чернецька, спинка і форми – пожежа";

"Боже, які ви гарні";

"Забув як дихати";

"Це гарно";

"Вау! Хочеться до вас";

"Тут ідеально все, дівчата, пісня, фото";

"Ідеальне поєднання";

"Які ви схожі і дуже красиві".

Дівчата на цьому не зупинилися. Вони також виклали відео, на якому можна побачити процес зйомки. Той випадок, коли ролик на повторі можна дивитися ледь не нескінченно.

Андраде та Чернецька показали процес зйомок: дивіться відео

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Ніхто не заперечуватиме той факт, що обидві красуні просто фантастичні. І якщо ти досі не підписаний на них, то гайда це виправляти. Не проґав нагоду милуватися ними надалі!