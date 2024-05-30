Словацька фітнес-модель продовжує розбурхувати користувачів мережі. Цього разу вона виклала гаряче відео, яке наробило чимало галасу серед її підписників.

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Знялася у бікіні на фоні скель

Якщо вірити позначці, то Люсія Яворчекова для відпочинку обрала віллу "Cantamar" у Домініканській Республіці. І вона не просто ніжилася на сонечку, а робила це максимально ефектно. Красуня зняла гаряче відео, на якому можна роздивитися її з усіх сторін.

У ролику можна побачити, як Люсія йде до ванни. Пізніше кадр змінюється, і ми вже можемо милуватися фітнес-моделлю, яка сидить на краю ванни. Її нестримну красу виграшно підкреслює стихія. Вода б'ється об скелі, а Люсія сидить з незворушним виразом обличчя та дивиться кудись вдалечінь.

Люсія Яворчекова знялася у крихітному бікіні: дивися відео

Не дивно, що підписники фітнес-моделі у захваті від неї. Вони буквально засипали її коментарями:

"Неймовірна";

"Справжній рай";

"Абсолютно приголомшливо. Дивовижно";

"Чудове місце з такою досконалою та чарівною красунею Люсією... Чиста мрія! Італійські поцілунки!";

"Ти надзвичайно виглядаєш";

"Виглядає неймовірно. Як і ти!"

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Якщо ти досі не підписався на Люсію Яворчекову, то пора це нарешті зробити. Гарантуємо, на тебе очікує чимало гарячого контенту, який позбавить тебе сну!