Місто старих автомобілів: американець зібрав неймовірну колекцію іржавих машин

В американському штаті Джорджія зібрана одна з найбільших у світі колекцій старих автомобілів – понад 4500 машин. Усі вони належать місцевому бізнесмену Діну Льюїсу, який все життя рятував класичні автомобілі Америки від дробарки.

Більша частина колекції Old Car City – це автомобілі середини ХХ століття, які не підлягають відновленню. Вони розкидані серед лісистої місцевості та доступні для огляду.

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Як все почалося

У 1931 році батьки нинішнього власника Old Car City Діна Льюїса відкрили універсальний магазин у містечку Уайт, штат Джорджія. Вони продавали різні предмети, починаючи від одягу і закінчуючи деталями до автомобілів, шинами та бензином.

у містечку Уайт, штат Джорджія. Вони продавали різні предмети, починаючи від одягу і закінчуючи деталями до автомобілів, шинами та бензином. Коли США вступили у Другу світову війну, таких ресурсів, як сталь та шини, стало недостатньо, оскільки вони були спрямовані на військові зусилля.

Сім'я Льюїс розумно витрачала гроші, тому переклала бізнес на металобрухт . Вже до кінця 40-х років універсальний магазин перетворився на двір для автовідходів.

. Вже до кінця 40-х років універсальний магазин перетворився на двір для автовідходів. Але у Діна було інше бачення бізнесу. Замість того, щоб отримати прибуток від знищення автомобілів, він хотів зберегти їх як спадщину.



Місто старих автомобілів у США / Фото Sometimes Interesting



Колекція налічує понад 4500 старих автомобілів / Фото Sometimes Interesting

Як з’явилося Old Car City

У 1970 році сімейний бізнес перейшов до Діна і наступні кілька десятиліть він купував різні зібрані та розбиті машини, не маючи наміру їх утилізувати.

Коли я постарів і заробив трохи грошей, я отримав позику і купив усі ці машини. Так з’явилося Старе автомобільне місто,

– розповідає Дін Льюїс.

Захоплення інвесторів автомобілями допомогло збільшити колекцію до тієї, якою вона є нині.



Власник не хотів знищувати старі американські автомобілі / Фото Sometimes Interesting



Автомобільна історія Америки в одному місці / Фото Sometimes Interesting

Головна будівля

Усередині головного офісу панує атмосфера старовини. Там є колекційні дивацтва та рідкіші машини , в тому числі одна з улюблених пана Льюїса: Lincoln Mark V – останній автомобіль, який придбав Елвіс Преслі.

, в тому числі одна з улюблених пана Льюїса: Lincoln Mark V – останній автомобіль, який придбав Елвіс Преслі. Нагорі розташувався художній музей Діна, в якому в основному експонуються чашки із пінополістиролу . Льюїс прикрашає їх після ранкової кави і робить це останні 30 років.

. Льюїс прикрашає їх після ранкової кави і робить це останні 30 років. Антикварні іграшки, велосипеди, шкільні автобуси та трактори також стали основними елементами Old Car City.



Зібрані автомобілі середини ХХ століття / Фото Sometimes Interesting



Машини покриті іржею / Фото Sometimes Interesting



Кожен дефект розповідає про історію машини / Фото Sometimes Interesting

Старий автомобільний смітник

У власності Old Car City є численна сила старих автомобілів. Дін каже, що відколи цифра перейшла позначку 4000, він перестав рахувати. Але він точно знає, що на автомобільному смітнику машин більше, ніж в усьому містечку Уайт.



Машини стоять у лісистій місцевості / Фото Sometimes Interesting



Усі вони зберегли свій первісний вигляд / Фото Sometimes Interesting

Кожен транспортний засіб має свою унікальну історію, яку можна простежити за станом автомобіля. Найстаріші машини вже встигла привласнити природа, яка повністю поховала їх у рослинності. Деякі автомобілі поскладані один на одного, точно так само, як їх доставляли десятиліттями раніше.



Вони стоять в одному місці вже кілька десятків років / Фото Sometimes Interesting



Природа привласнила старі машини / Фото Sometimes Interesting

Нічого не продає

Для пана Льюїса ця колекція є не просто старим мотлохом, це – поєднання мистецтва, природи та історії. Він не продає своїх експонатів, бо кожна машина чи деталь від неї мають для нього ностальгічне значення.

Льюїс каже, що Old Car City – це не санітарний двір, а скоріше музей, який може стати раєм для фотографа.



Жоден експонат не продається / Фото Sometimes Interesting



Машини доступні для огляду / Фото Sometimes Interesting

Американське місто старих автомобілів: дивіться відео Old Car City USA