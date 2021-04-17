Місто старих автомобілів: американець зібрав неймовірну колекцію іржавих машин

Джерело:Sometimes Interesting
В американському штаті Джорджія зібрана одна з найбільших у світі колекцій старих автомобілів – понад 4500 машин. Усі вони належать місцевому бізнесмену Діну Льюїсу, який все життя рятував класичні автомобілі Америки від дробарки.
Більша частина колекції Old Car City – це автомобілі середини ХХ століття, які не підлягають відновленню. Вони розкидані серед лісистої місцевості та доступні для огляду.
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Місто старих автомобілів у США / Фото Sometimes Interesting
Колекція налічує понад 4500 старих автомобілів / Фото Sometimes Interesting
У 1970 році сімейний бізнес перейшов до Діна і наступні кілька десятиліть він купував різні зібрані та розбиті машини, не маючи наміру їх утилізувати.
Коли я постарів і заробив трохи грошей, я отримав позику і купив усі ці машини. Так з’явилося Старе автомобільне місто,
– розповідає Дін Льюїс.
Захоплення інвесторів автомобілями допомогло збільшити колекцію до тієї, якою вона є нині.
Власник не хотів знищувати старі американські автомобілі / Фото Sometimes Interesting
Автомобільна історія Америки в одному місці / Фото Sometimes Interesting
Зібрані автомобілі середини ХХ століття / Фото Sometimes Interesting
Машини покриті іржею / Фото Sometimes Interesting
Кожен дефект розповідає про історію машини / Фото Sometimes Interesting
У власності Old Car City є численна сила старих автомобілів. Дін каже, що відколи цифра перейшла позначку 4000, він перестав рахувати. Але він точно знає, що на автомобільному смітнику машин більше, ніж в усьому містечку Уайт.
Машини стоять у лісистій місцевості / Фото Sometimes Interesting
Усі вони зберегли свій первісний вигляд / Фото Sometimes Interesting
Кожен транспортний засіб має свою унікальну історію, яку можна простежити за станом автомобіля. Найстаріші машини вже встигла привласнити природа, яка повністю поховала їх у рослинності. Деякі автомобілі поскладані один на одного, точно так само, як їх доставляли десятиліттями раніше.
Вони стоять в одному місці вже кілька десятків років / Фото Sometimes Interesting
Природа привласнила старі машини / Фото Sometimes Interesting
Для пана Льюїса ця колекція є не просто старим мотлохом, це – поєднання мистецтва, природи та історії. Він не продає своїх експонатів, бо кожна машина чи деталь від неї мають для нього ностальгічне значення.
Льюїс каже, що Old Car City – це не санітарний двір, а скоріше музей, який може стати раєм для фотографа.
Жоден експонат не продається / Фото Sometimes Interesting
Машини доступні для огляду / Фото Sometimes Interesting
Американське місто старих автомобілів: дивіться відео Old Car City USA