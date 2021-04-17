В американском штате Джорджия собрана одна из крупнейших в мире коллекций старых автомобилей – более 4 500 машин. Все они принадлежат местному бизнесмену Дину Льюису, который всю жизнь спасал классические автомобили Америки от дробилки.

Большая часть коллекции Old Car City – это автомобили середины ХХ века, которые не подлежат восстановлению. Они разбросаны по лесистой местности и доступны для осмотра.

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Как все началось

В 1931 году родители нынешнего владельца Old Car City Дина Льюиса открыли универсальный магазин в городке Уайт, штат Джорджия. Они продавали различные предметы, начиная от одежды и заканчивая деталями к автомобилям, шинами и бензином.

в городке Уайт, штат Джорджия. Они продавали различные предметы, начиная от одежды и заканчивая деталями к автомобилям, шинами и бензином. Когда США вступили во Вторую мировую войну, таких ресурсов, как сталь и шины, стало недостаточно, поскольку они были направлены на военные усилия.

Семья Льюис разумно тратила деньги, поэтому переложила бизнес на металлолом . Уже к концу 40-х годов универсальный магазин превратился во двор для автоотходов.

. Уже к концу 40-х годов универсальный магазин превратился во двор для автоотходов. Но у Дина было другое видение бизнеса. Вместо того, чтобы получать прибыль от уничтожения автомобилей, он хотел сохранить их в качестве наследства.



Город старых автомобилей в США / Фото Sometimes Interesting



Коллекция насчитывает более 4 500 старых автомобилей / Фото Sometimes Interesting

Как появился Old Car City

В 1970 году семейный бизнес перешел к Дину и следующие несколько десятилетий он покупал разные собранные и разбитые машины, не имея намерения их утилизировать.

Когда я постарел и заработал немного денег, я получил заем и купил все эти машины. Так появился старый автомобильный город,

– рассказывает Дин Льюис.

Увлечение инвесторов автомобилями помогло увеличить коллекцию к той, какой она является сейчас.



Владелец не хотел уничтожать старые американские автомобили / Фото Sometimes Interesting



Автомобильная история Америки в одном месте / Фото Sometimes Interesting

Главное здание

Внутри главного офиса царит атмосфера старины. Есть коллекционные диковинки и более редкие автомобили , в том числе один из любимых г-на Льюиса: Lincoln Mark V – последний автомобиль, который приобрел Элвис Пресли.

, в том числе один из любимых г-на Льюиса: Lincoln Mark V – последний автомобиль, который приобрел Элвис Пресли. Наверху расположился художественный музей Дина, в котором в основном экспонируются чашки из пенополистирола . Льюис украшает их после утреннего кофе и делает это последние 30 лет.

. Льюис украшает их после утреннего кофе и делает это последние 30 лет. Антикварные игрушки, велосипеды, школьные автобусы и тракторы также стали основными элементами Old Car City.



Собранные автомобили середины ХХ века / Фото Sometimes Interesting



Машины покрыты ржавчиной / Фото Sometimes Interesting



Каждый дефект рассказывает об истории машины / Фото Sometimes Interesting

Старая автомобильная свалка

В собственности Old Car City имеется очень большое количество старых автомобилей. Дин говорит, что с тех пор как цифра перешла отметку 4 000, он перестал считать. Но он точно знает, что на автомобильной свалке машин больше, чем во всем городке Уайт.



Машины стоят в лесистой местности / Фото Sometimes Interesting



Все они сохранили свой первоначальный вид / Фото Sometimes Interesting

Каждое транспортное средство имеет свою уникальную историю, которую можно проследить по состоянию автомобиля. Самые старые машины уже успела присвоить природа, которая полностью похоронила их в растительности. Некоторые автомобили сложены друг на друга, точно так же, как их доставляли десятилетиями ранее.



Они стоят в одном месте уже несколько десятков лет / Фото Sometimes Interesting



Природа присвоила старые машины / Фото Sometimes Interesting

Ничего не продает

Для г-на Льюиса эта коллекция является не просто старым хламом, это – сочетание искусства, природы и истории. Он не продает свои экспонаты, потому что каждая машина или деталь от нее имеют для него ностальгическое значение.

Льюис говорит, что Old Car City – это не санитарный двор, а скорее музей, который может стать раем для фотографа.



Ни один экспонат не продается / Фото Sometimes Interesting



Машины доступны для осмотра / Фото Sometimes Interesting

Американский город старых автомобилей: смотрите видео Old Car City USA