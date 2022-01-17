Модель Емма Мілтон похизувалася бездоганними формами у крихітному бікіні

17 січня 2022 , 03:28
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Джерело:

інстаграм Емми Мілтон

Ми дуже тішимося, коли вдається натрапити в мережі на чергову красуню. От, наприклад, Емму Мілтон. Ця модель знається на тому, як розбурхувати мережу.

Цього разу вона поділилася зі своїми прихильниками світлиною, на якій позує у крихітному бікіні. Образ дозволяє нам і тобі, ясна річ, вдосталь намилуватися розкішними формами нашої героїні.

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Прихильники Емми Мілтон у захваті від неї. Про це свідчать не лише безліч лайків під публікацією моделі, а й шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Ти – справжнє полум'я";
  • "Мені дуже подобається твоє татуювання";
  • "Дівчино, ти викликаєш непідробний захват";
  • "Надзвичайно приголомшлива крихітка";
  • "Твоє тіло бездоганне";
  • "Вау, ти неперевершена";
  • "Ти дуже гаряча та спокуслива";
  • "Чарівна леді";
  • "Яка ж ти красива";
  • "Чиста чуттєвість";
  • "Дуже і дуже круте фото";
  • "Ти така солоденька, моя принцеса";
  • "Ось так виглядає справжня богиня".


Гаряче фото Емми Мілтон розбурхало мережу / Фото з інстаграму Мілтон

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Емма Мілтон викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на модель. Це дозволить тобі одним з перших милуватися гарячими фото, які вона регулярно викладає у мережу!

Автор: Назарій Лазур