Мова тіла може розповісти про проблеми у ваших стосунках: 5 тривожних дзвіночків

Невербальна мова – це потужний інструмент, це спосіб сказати багато речей без необхідності говорити. І її розуміння може допомогти тобі дізнатися, що інші люди думають або хочуть, або як вони сприймають тебе.

Є кілька ознак, помітивши які, ти можеш сказати, що твоя партнерка віддаляється, не відчуває близькості з тобою і, можливо, розглядає можливість розриву стосунків. Або, можливо, що їй некомфортно і потрібно щось змінювати, якщо ти хочеш продовжувати будувати щось разом.

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1. Мало зорового контакту

Зоровий контакт – одна з найяскравіших ознак того, що хтось зацікавлений у тому, що ти хочеш сказати, або у тобі, причому не лише в романтичному плані. Insider пояснює, що зоровий контакт є інтимним і потужним, це ознака довіри і відкритості до партнера. Тому коли він перестає відбуватися або відбувається менше, ніж раніше, це може бути раннім попереджувальним сигналом.

Звичайно, ти повинен мати певну частку розсудливості, тому що може бути багато факторів, які призводять до того, що твоя партнерка не дивиться тобі в очі в будь-який момент часу. І вона точно не повинна робити це 24/7. Це більше про те, щоб бути в курсі змін у поведінці і чи є якийсь дискомфорт, коли твоя партнерка бачить тебе.

2. Захисні пози

Захисні пози, такі як схрещування рук, – це не лише спосіб захистити себе або впоратися з невпевненістю чи дискомфортом. Але й спосіб сказати іншим, що ти закритий, що не хочеш, щоб вони наближалися, що ти не готовий проводити з ними час або розмовляти з ними.

Такі пози можна приймати під час бійки, щоб почуватися безпечніше, але це також спосіб дистанціюватися, і коли вони стають загальними і нормальними, то це недобре.

3. Прагнення до фізичної дистанції

Коли твоя партнерка віддаляється, коли ти близько, завжди прагне, щоб між нею і тобою був якийсь предмет, або дає тобі більше особистого простору, ніж давала раніше, це також може бути способом показати, що існує емоційна дистанція, якої раніше не було.

Знову ж таки, враховуй контекст (зрозуміло, що вона може посунутися, щоб їй було зручніше), і навчися визначати, чи є проблема простору навмисною і постійною, і чи прагне вона мати більше простору, ніж раніше.



Іноді партнерка може прагнути до фізичної дистанції / Фото freepik

4. Менше фізичних проявів прихильності

Існує багато способів виявляти прихильність, саме тому кажуть, що існує 5 мов кохання. І те, що мова твоєї партнерки відрізняється від твоєї, не є проблемою. Проблема полягає в тому, що "нормальні" знаки або прояви в парі починають змінюватися і стають все менш і менш помітними.

Згідно з Insider, фізичний контакт показує іншій людині, що існує близькість, інтимність та емоційний зв'язок, а також є ознакою того, що стосунки щасливі. Коли відбуваються очевидні зміни, це може свідчити про те, що партнерка не така задоволена, що є проблема, яка її турбує, або навіть про те, що вона, можливо, віддаляється, тому поговори з нею про це.

5. Партнерка торкається своєї шиї, коли ви розмовляєте

Це звучить дивно, але, згідно з Good Housekeeping, дотик до шиї під час розмови є показником того, що ти щось приховуєш від іншої людини. Що є щось, що ти хочеш сказати, але не робиш цього. А також це може бути ознакою того, що існує проблема довіри, яка не була вирішена, або тема, яку ти хочеш зачепити, але ніхто не знає, як це зробити.

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Ще раз наголошуємо, що звертати увагу на мову тіла важливо. Але робити висновки лише, зважаючи на неї – ні. Пам'ятай, що бувають різні ситуації. І якщо тебе щось бентежить – не полінуйся про це поговорити з партнеркою.