Чи можна перемогти генетику в гонитві за довголіттям

9 березня 2024, 07:01
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Джерело:

GQ

Коли мовиться про довголіття, завжди виникає це питання: чи приречені ми йти шляхом, прокладеним нашою ДНК, чи наші щоденні рішення відіграють важливішу роль? Як-от вибір того, що ми їмо, як рухаємося та чому дозволяємо викликати у нас стрес.

Дослідження, яких стає усе більше, свідчать, що гени містять схильності до певних захворювань, а проте здорові звички можуть допомогти зменшити ризики. До прикладу, дослідження однояйцевих близнюків у 2016 виявило, що генетичні фактори зумовлюють 20 – 30% відмінностей у тривалості життя, решту ж диктують спосіб життя та навколишнє середовище.

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Краще спершу виявити, ніж потім шкодувати

Більшість ознак, пов'язаних з тривалістю життя і здоров'ям, мають комплексний характер. Це стверджує Бартек Ногал, лікар і провідний науковець компанії InsideTracker, яка використовує аналіз крові та ДНК для розробки індивідуальних планів здоров'я. За словами Ногала, тривалість і якість життя залежать не від одного гена, а від сотень, тисяч або навіть мільйонів генетичних варіацій.

І сімейна історія хвороби не означає, що генетика візьме гору, каже доктор Гері Смолл, професор психіатрії в Hackensack Meridian Health. Дослідження показують, що дієта, фізичні вправи та управління стресом можуть впливати на наше здоров'я, потенційно змінюючи експресію генів, пов'язаних з ризиком захворювання.

Генетичні та довкільні фактори вплину на наше життя – які важливіші? / Фото freepik

Часто в медицині захворювання залишаються невиявленими, доки не з'являються симптоми. Хороша новина в тому, що чекати на них необов'язково – можна проходити профілактичні тестування та виявляти потенційні захворювання до того, як вони стануть проблемою. У цьому розрізі будь-які натяки на негативні результати можна розглядати як можливості для вдосконалення.

З іншого боку, попереджає Смолл, перевантаження інформацією може викликати тривогу. А тому слід обов'язково поговорити зі своїм лікарем про те, чи є сенс здавати той чи інший тест. І вже після цього запитати себе, чи нова інформація може піти на користь і допомогти скоригувати свій спосіб життя. А звички, ми всі це знаємо, важко змінити, це вимагатиме великої дисципліни.

  • Отже, як бачимо, генетика грає неймовірно важливу роль у тому, як ми живемо і які хронічні захворювання можемо мати. Однак, схоже, фізичні вправи, розумова стимуляція, управління стресом, сон і харчування можуть грати також дуже важливу роль у зменшенні ризиків.
  • Але якщо ми не повністю усвідомлюємо роль, яку відіграють наші дії, ми навряд чи насправді будемо дотримуватися поведінки, корисної для здоров'я і довголіття. Тому найкращий спосіб "перемогти генетику" – це сформувати здорові звички та підтримувати їх щодня.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.
Автор: Назарій Лазур