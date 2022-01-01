"Можна милуватися вічність": блогерка Каміла Коелью показала фігуру у бікіні
Джерело:інстаграм Каміли Коелью
Ми тішимося щоразу, коли вдається натрапити в інстаграмі на чергову красуню. Цього разу наша нова героїня – блогерка Каміла Коелью.
Чарівна бразильська красуня регулярно тішить своїх підписників гарячими фото. Цього разу вона вирішила не робити винятків з правил, виклавши кадри, на яких позує у крихітному рожевому бікіні.
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Мінімалістичне вбрання дозволяє не лише побачити її сталевий прес, а й вдосталь помилуватися спокусливими вигинами блогерки. Тож не дивно, що світлини сподобалися не лише нашій редакції, а й підписникам Каміли Коелью. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів:
- "Ти красива штучка";
- "Я в захваті від твого преса";
- "Як можна бути такою бездоганною?";
- "Чудова. Твоє тіло просто неймовірне";
- "Я закоханий у тебе, Каміла";
- "Боже мій, яка ж ти розкішна";
- "Справжня богиня";
- "Тобою можна милуватися вічність".
Гарячі фото Каміли Коелью розбурхали мережу / Фото з інстаграму Коелью
Гарячі фото Каміли Коелью розбурхали мережу / Фото з інстаграму Коелью
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Каміла Коелью – справжня красуня. Тож було б дивно, якби ти не підписався на неї. Стань частиною армії її прихильників, щоб одним з перших милуватися її гарячими фото.