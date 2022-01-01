"Можна милуватися вічність": блогерка Каміла Коелью показала фігуру у бікіні

Ми тішимося щоразу, коли вдається натрапити в інстаграмі на чергову красуню. Цього разу наша нова героїня – блогерка Каміла Коелью.

Чарівна бразильська красуня регулярно тішить своїх підписників гарячими фото. Цього разу вона вирішила не робити винятків з правил, виклавши кадри, на яких позує у крихітному рожевому бікіні.

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Мінімалістичне вбрання дозволяє не лише побачити її сталевий прес, а й вдосталь помилуватися спокусливими вигинами блогерки. Тож не дивно, що світлини сподобалися не лише нашій редакції, а й підписникам Каміли Коелью. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів:

"Ти красива штучка";

"Я в захваті від твого преса";

"Як можна бути такою бездоганною?";

"Чудова. Твоє тіло просто неймовірне";

"Я закоханий у тебе, Каміла";

"Боже мій, яка ж ти розкішна";

"Справжня богиня";

"Тобою можна милуватися вічність".



Гарячі фото Каміли Коелью розбурхали мережу / Фото з інстаграму Коелью



Гарячі фото Каміли Коелью розбурхали мережу / Фото з інстаграму Коелью

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Каміла Коелью – справжня красуня. Тож було б дивно, якби ти не підписався на неї. Стань частиною армії її прихильників, щоб одним з перших милуватися її гарячими фото.