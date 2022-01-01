"Можно любоваться вечностью": блогерка Камила Коэлью показала фигуру в бикини

1 января 2022 , 01:41
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Источник:

инстаграм Камилы Коэлью

Мы радуемся каждый раз, когда удается встретить в инстаграме очередную красавицу. На этот раз наша новая героиня – блогерка Камила Коэлью.

Очаровательная бразильская красавица регулярно радует своих подписчиков горячими фото. На этот раз она решила не делать исключения из правил, опубликовав кадры, на которых позирует в крохотном розовом бикини.

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Минималистичная одежда позволяет не только увидеть ее стальной пресс, но и вдоволь полюбоваться соблазнительными изгибами блогерки. Неудивительно, что фотографии понравились не только нашей редакции, но и подписчикам Камилы Коэлью. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев:

  • "Ты красивая крошка";
  • "Я в восторге от твоего пресса";
  • "Как можно быть такой безупречной?";
  • "Великолепная. Твое тело просто невероятно";
  • "Я влюблен в тебя, Камила";
  • "Боже мой, какая ты роскошная";
  • "Истинная богиня";
  • "Тобою можно любоваться вечностью".


Горячие фото Камиллы Коэлью взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Коэлью


Горячие фото Камиллы Коэлью взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Коэлью

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Камила Коэлью – настоящая красавица. Было бы странно, если бы ты не подписался на нее. Стань частью армии ее поклонников, чтобы одним из первых любоваться ее горячими фото.

Автор: Назарій Лазур