Чи можна передбачити зраду: науковці відповіли на важливе питання

На жаль, потрібно змиритися з тим фактом, що зради постійно супроводжують наше життя. І мовиться не лише про фізичні, а й психологічні. Експерти ж розповіли, чи можна їх передбачити.

А ще варто розуміти, що зради – одна з найпоширеніших причин розлучень. Тож не дивно, що все більше людей намагаються збагнути один момент: чи можна передбачити цю саму зраду? Спробуймо розібратися разом, адже попереджений – означає озброєний.

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У низці досліджень, опублікованих у Journal of Sex Research, використовувався алгоритм машинного навчання. Усе для того, щоб визначити, чи можна передбачити зраду, а також основні предиктори.

Чи можна передбачити зраду

Одне дослідження охоплювало опитування 891 дорослої людини. Їм ставили питання про їхній привід сексуальної зради, а також зради в мережі. Друге спостереження включало опитування 202 змішаних пар, яким ставили однакові питання про зради. В обох ситуаціях науковці зібрали багато інформації про сексуальне життя людей, стосунки, демографічне походження й особистості.

Відповідаючи на питання про те, чи передбачувана зрада, дослідники дійшли висновку: "певною мірою". Вони виявили, що одні фактори є слабкими предикторами, інші – сильними. І що лише шляхом додавання великої кількості змінних вони можуть помірно добре передбачити це.



Нема однозначних ознак, які дозволять передбачити зраду / Фото Manuel Meurisse

З огляду на те, які змінні були найбільш передбачуваними, дослідники виявили, що "найнадійніші предиктори зрад лежать у самих стосунках". Іншими словами, демографічні (наприклад, рівень освіти) й особистісні фактори (наприклад, уподобання) мало що пояснювали.

Навіть стать була у кращому разі непослідовним предиктором у цьому дослідженні. Той факт, що стать не входила до числа основних предикторів у цілому, припускає, що історичний гендерний розрив у зрадах може скорочуватися. Хоча, не зовсім зрозуміло, чи зраджують жінки зараз більше, чи вони просто з більшою ймовірністю повідомляють про це, ніж раніше.

Що може передбачити потенційну зраду

Найбільш послідовними прогностичними факторами за вибірками та за типами зрад (особиста й онлайн), як правило, були характеристики статевого життя та стосунків людей. Ті, хто був більш схильний до обману, як правило:

були менш задоволеними своїми стосунками загалом;

зокрема, мають нижчий рівень сексуального задоволення;

у цілому мали вищий рівень сексуального потягу;

повідомляли про меншу любов до партнера.



До зрад схильні як чоловіки, так і жінки / Фото Dainis Graveris

Сексуальні настанови та поведінка людей також були передбачуваними, вказуючи на підвищену схильність до обману серед тих, хто:

дотримувався більш ліберальних сексуальних поглядів,

раніше брав участь у ширшому спектрі сексуальної поведінки.

Іншими словами, ті, хто розглядає секс через призму більш обмежуваних поглядів, менш схильні до зрад. Але це може бути пов'язане з тим, що вони насамперед дотримуються негативніших поглядів на зради.

Цікавим відкриттям було те, що, хоч менша задоволеність своїми стосунками передбачала високі шанси на зраду, були винятки. Низка людей, котрі були надзвичайно задоволеними своїми стосунками, теж зраджували. А це означає, що зрада не завжди тотожна з відсутністю щастя у парі. Іноді це пов'язано з чимось зовсім іншим.

Усе це свідчить про те, що зради – складний процес, і вони не мають єдиної можливої причини. Тому, коли ми намагаємося їх передбачити, ми не можемо просто вказати на щось одне та припустити, що зради точно не буде. Швидше за все, це результат спільної роботи кількох факторів.

Наприклад, якщо ти незадоволений своїми стосунками, а це поєднується з високим сексуальним бажанням і поблажливим ставленням до сексу, то шанси на зраду будуть дещо вищими. Це якщо порівнювати з ситуацією, коли ти незадоволений своїми стосунками, але маєш низьке сексуальне бажання й обмежений погляд на секс. Тому не варто розглядати усі ці фактори ізольовано.

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Ці результати також припускають, що коли справа доходить до запобігання зрад, найбільш плідною стратегією може бути своєчасне усунення сексуальних потреб / бажань та проблем у взаєминах.