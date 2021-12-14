А еще следует понимать, что измены – одна из самых распространенных причин разводов. Неудивительно, что все больше людей пытаются понять один момент: можно ли предусмотреть эту самую измену? Давайте попробуем разобраться вместе, ведь предупрежденный – значит вооруженный.

Достойно внимания Nemiroff будет согревать посетителей новогодней ярмарки в Киеве авторскими горячими коктейлями

В ряде исследований, опубликованных в Journal of Sex Research, использовался алгоритм машинного обучения. Все для того, чтобы определить, можно ли предусмотреть измену, а также основные предикторы.

Можно ли предсказать измену

Одно исследование охватывало опрос 891 взрослого человека. Им задавали вопрос об их поводе сексуальной измены, а также измены в сети. Второе наблюдение включало опрос 202 смешанных пар, которым задавали одинаковые вопросы об изменах. В обеих ситуациях ученые собрали много информации о сексуальной жизни людей, отношениях, демографическом происхождении и личности.

Отвечая на вопрос о том, предсказуема ли измена, исследователи пришли к выводу: "в определенной степени". Они обнаружили, что одни факторы являются слабыми предикторами, другие – сильными. И только путем добавления большого количества переменных они могут умеренно хорошо предсказать это.



Нет однозначных признаков, которые позволят предсказать предательство / Фото Manuel Meurisse

Учитывая, какие переменные были наиболее предсказуемыми, исследователи обнаружили, что самые "надежные предикторы измен лежат в самых отношениях". Иными словами, демографические (например, уровень образования) и личностные факторы (например, предпочтения) мало что объясняли.

Даже пол был в лучшем случае непоследовательным предиктором в данном исследовании. Тот факт, что пол не входил в число основных предикторов в целом, предполагает, что исторический гендерный разрыв в изменах может сокращаться. Хотя, не совсем понятно, предают ли женщины сейчас больше, или они просто с большей вероятностью сообщают об этом, чем раньше.

Что может предсказать потенциальную измену

Наиболее последовательными прогностическими факторами по выборкам и типам измен (личная и онлайн), как правило, были характеристики половой жизни и отношений людей. Те, кто был более склонен к обману, как правило:

были менее довольны своими отношениями в целом;

в частности, имеют более низкий уровень сексуального удовольствия;

в целом имели более высокий уровень сексуального влечения;

сообщали о меньшей любви к партнеру.



К изменам подвержены как мужчины, так и женщины / Фото Dainis Graveris

Сексуальные наставления и поведение людей также были предсказуемы, указывая на повышенную склонность к обману среди тех, кто:

придерживался более либеральных сексуальных взглядов,

ранее участвовал в более широком спектре сексуального поведения.

Иными словами, те, кто рассматривает секс через призму более ограничивающих взглядов, менее склонны к изменам. Но это может быть связано с тем, что они в первую очередь придерживаются более негативных взглядов на измены.

Интересным открытием было то, что хотя меньшая удовлетворенность своими отношениями предполагала высокие шансы на измену, были исключения. Ряд людей, которые были очень довольны своими отношениями, тоже изменяли. А это значит, что измена не всегда тождественна с отсутствием счастья в паре. Иногда это связано с чем-то совсем другим.

Все это свидетельствует, что измены – сложный процесс, и у них нет единственной возможной причины. Поэтому, когда мы стараемся их предусмотреть, мы не можем просто указать что-то одно и предположить, что предательства точно не будет. Скорее всего, это результат совместной работы нескольких факторов.

Например, если ты недоволен своими отношениями, а это сочетается с высоким сексуальным желанием и снисходительным отношением к сексу, то шансы на измену будут несколько выше. Это если сравнивать с ситуацией, когда ты недоволен своими отношениями, но у тебя есть низкое сексуальное желание и ограниченный взгляд на секс. Поэтому не следует рассматривать все эти факторы изолированно.

Это интересно Эти черты свойственные сильным и счастливым отношениям: проверь свои