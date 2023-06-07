Протеїнові добавки без тренувань: чи безпечно їх вживати без фізичної активності

Якщо ти приймаєш харчові добавки, ти, мабуть, ставив собі питання: "Що, якщо я приймаю протеїн і не займаюся спортом?". На щастя, у нас є відповідь на нього.

Добавки використовуються, коли ти не можеш отримати всі необхідні поживні речовини з їжею та дієтою. У випадку з білком, його дефіцит може призвести до того, що ти будеш почуватися більш втомленим, голодним і тобі буде складніше набирати м'язову масу і силу. Саме тому багато хто віддає перевагу добавкам, щоб отримати потрібну кількість, але без необхідності наїдатися досхочу.

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Але експерти стверджують, що не всім потрібно вживати білкові добавки, порошкові чи інші, щоб отримати бажані результати. Все залежить від того, яку мету ти переслідуєш, скільки фізичної активності ти робиш і якої дієти дотримуєшся.

Справжнє питання полягає в тому, чи шкідливо або небезпечно приймати ці добавки, якщо ти не займаєшся спортом або якщо ти не дотримуєшся режиму тренувань. І щоб знати це, тобі потрібно дізнатися, що кажуть експерти.

Чи погано, якщо я приймаю протеїн і не тренуюся?

Перше, що потрібно знати, це те, що кожен повинен споживати білок (не в добавках) як частину здорової, збалансованої дієти. Він потрібен організму для належного виконання своїх функцій, включаючи відновлення після травм або нарощування м'язів. Але не варто споживати занадто багато, оскільки навіть корисні речовини можуть бути шкідливими, якщо їх споживати в надлишку.

Якщо ти ставив питання, що станеться, якщо я буду приймати протеїн і не буду тренуватися, ти повинен знати, що ти можеш приймати добавки, навіть якщо ти не тренуєшся. Але з урахуванням того, що не всі добавки однакові, і що є такі, які містять багато цукру або надлишкових калорій. І вони не будуть корисними для тебе, особливо якщо ти не активний і не тренуєшся.



Протеїнові коктейлі часто містять багато калорій / Фото Racool_studio

За даними Week&.com: "повноцінні білки, що містяться в продуктах тваринного походження, є найкращим джерелом незамінних амінокислот, які ваш організм не може виробляти самостійно". Це означає, що добавки можуть допомогти, але ти не повинен будувати свій раціон на них.

Тож добре чи погано приймати їх, коли ти не тренуєшся?

Livestrong пояснює, що не рекомендується приймати білкові добавки, коли ти не тренуєшся регулярно. Адже багато з них – висококалорійні, а це може призвести до набору зайвої ваги.

За даними сайту, більшість протеїнових коктейлів містять близько 30 грамів білка, що становить третину того, що потрібно середньостатистичній людині на день. Проблема в тому, що ти будеш почуватися менш ситими, ніж під час вживання натурального джерела білка (що може призвести до переїдання з іншими продуктами), а кількість калорій при цьому буде вищою.

Кому дійсно потрібно приймати протеїн?

Livestrong стверджує, що лише невелика група людей отримує користь від вживання протеїну. Це ті, хто займається спортом близько 6 разів на тиждень, люди похилого віку, дуже активні люди або ті, хто має медичні показання, які змушують їх потребувати додаткового протеїну.



Протеїн усе ж корисніший для тих, хто тренується / Фото Racool_studio

Якщо ти не входиш до цієї групи, тобі слід підібрати збалансовану дієту, яка покриває потребу в білку, або замінити прийом їжі на протеїновий коктейль. Головне – враховувати калорійність і всі інгредієнти, які він містить (особливо уникаючи тих, що можуть містити багато цукру, який тобі не потрібен, навіть якщо ти багато тренуєшся).

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Також варто проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати будь-які добавки. Він може дати тобі кращі рекомендації щодо того, що тобі може знадобитися.