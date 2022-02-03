Надін Медведчук знялася топлес: гаряче фото української блогерки
Джерело:інстаграм Надін Медведчук
Цього разу під нашим прицілом сексуальна Надін Медведчук. Блогерка вирішила вкотре розбурхати мережу. А зробила вона це за допомогою фото, на якому красуня позує топлес.
Було б вкрай дивно, якби ми це фото ховали від тебе. Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися спокусливим кадром Надін Медведчук. Але будь максимально обережним, адже можна залипнути не на одну хвилину.
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До слова, у захваті від красуні не лише наша редакція, а й її підписники. Користувачі мережі були щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Кажуть, не груди прикрашають дівчину. А ні, таки груди";
- "Анджеліна Джолі нервово курить збоку";
- "Шикарне фото";
- "Дуже спокусливий кадр";
- "Клеопатра у Нірвані";
- "Секс і місто";
- "Зухвала кішка";
- "Ти просто космос";
- "Ну не можна бути настільки бездоганною".
Гаряче фото Надін Медведчук розбурхало мережу / Фото з інстаграму Медведчук
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Надін Медведчук викликає непідробний захват. Тож не дивно, що з кожним днем армія її прихильників невпинно зростає. Тебе ж ми буквально закликаємо підписатися на нашу героїню. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї?