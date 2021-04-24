Сексуальна українська блогерка знялася голою у морі: гаряче відео 18+

Джерело:інстаграм Надін Медведчук
Ти можеш не дивитися телевізор, але ми переконані, що бодай раз ти чув про Надін Медведчук. Спокійно, це не донька самзнаєшкого. Це надзвичайно популярна українська блогерка, котра брала участь у безлічі телепроєктів. Один з останніх – "Холостяк". А відома вона тим, що регулярно ділиться відвертими фото та відео у мережі. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!
Надін знялася у морі голою, чим неабияк розбурхала свою мільйонну армію підписників. Зробила вона це під час відпочинку в Єгипті. Ми просто не можемо не поділитися з тобою цим відео, на якому можна насолодитися спокусливими формами красуні.
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"Море... воно все знає. Море... воно все лікує", – написала вона під постом.
І які б душевні рани не намагалася залікувати Надін за допомогою моря, їй вдалося неабияк потішити підписників. Вони у захваті від цього поста. Про це свідчить не лише безліч лайків, а й коментарів, які залишили прихильники блогерки:
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Ми б теж позаздрили Надін, але у нас море за 30 метрів від номера. Тож можемо хіба чекати, коли хвилями до нашого готелю донесе Надін на надувному фламінго. Це було б ефектно, мусимо зізнатися.