Софія Стужук неабияк розбурхала користувачів мережі. Нещодавно 25-річна блогерка знялася для чоловічого журналу Playboy, поставши у сміливих і відвертих образах. Насолоджуйся порцією краси від Софії Стужук на Men 24!

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що Софія Стужук надзвичайно приваблива та сексуальна. Тож не дивно, що вона знялася для Playboy. Відверта зйомка 25-річної блогерки надзвичайно сподобалася не лише прихильникам чоловічого журналу, а й підписникам Софії в інстаграмі.

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"Я офігенно сексуальна мамка трьох! І все одно, що скажуть", – написала Стужук під постом.

Ми цілком і повністю погоджуємося з блогеркою. Тож дуже навіть раді, що вона наважилася на зйомку та потрапила на обкладинку квітневого Playboy. Якщо ти не прихильник цього глянцю, то можеш хоча б глянути світлини у нас.

А ще за хорошою традицією ми пропонуємо тобі коментарі, які залишили під постом підписники. Зауважимо, що наразі на Софію Стужук підписані 5,8 мільйона користувачів мережі. І ця цифра з кожним днем лише росте!

"Пишаюся, захоплююся й люблю";

"Яка ти красива";

"Вау! Де пожежний шланг?";

"Можна було й відразу без трусиків";

"Не кожна мама трьох дітей може так виглядати";

"Яка ж ти гаряча тут";

"Навіть якось скромно, як для Playboy";

"Шикарна мама трьох дітей".

Не будемо сперечатися з тим фактом, що Софією Стужук можна милуватися вічність. Тож ти можеш не лише придбати новий номер чоловічого журналу, а й підписатися на неї. Останнє, до слова, абсолютно безплатно. А ми то гарантуємо, що на її інстаграмі ще буде багато гаряченького!

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