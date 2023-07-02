Цим зловживає багато чоловіків: чому не варто додавати до страв багато солі

Коли ти їси забагато солі, ти отримуєш забагато натрію у свій організм. А це може мати низку негативних і навіть небезпечних наслідків.

Сіль надає їжі смак, робить її цікавою і розкриває. Крім того, натрій необхідний для нормального функціонування м'язів і нервів. А також, разом з іншим основним елементом солі – хлоридом – допомагає організму підтримувати належний рівень води і мінералів в організмі.

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Втім, постійне додавання солі у великих кількостях може вкрай негативно вплинути на твоє здоров'я. І про це ми розповімо далі.

За даними Гарвардської школи громадського здоров'я, передає Healthline, людям потрібно від 500 до 1500 міліграмів натрію на день. Така кількість дозволяє організму виконувати свої функції. Проблема в тому, що більшість людей, як правило, споживають близько 3400 міліграмів, що значно більше за рекомендовану кількість (а це близько 1,5 столової ложки солі).

Ти їси забагато солі? Ось що відбувається

Запалення

За даними WebMd, однією з головних ознак того, що ти споживаєш забагато солі, є запалення. Занадто велика кількість натрію і хлоридів може призвести до того, що твій шлунок відчуває себе роздутим і напруженим, це відбувається тому, що сіль змушує тебе затримувати рідину (намагатися підтримувати баланс між рівнями рідини і солі). І саме тому ти повинен враховувати, що є продукти з особливо високим вмістом натрію, такі як піца або упаковані товари.

І справа не лише у твоєму шлунку. Твоє обличчя, руки і ноги також можуть виглядати та відчуватися набряклими, коли ти їси занадто багато солі.

Ти відчуваєш сильну спрагу

Хоча сіль утримує рідину, продукти, що містять велику її кількість, можуть викликати відчуття сухості в роті, пояснює Healthline. Це відбувається тому, що твій організм робить це у відповідь на спробу збалансувати рівень натрію, тому змушує тебе пити більше. Це може спричинити стан, який називається гіпернатріємія, що призводить до витоку рідини в клітини. Це може викликати запаморочення, сплутаність свідомості і, в крайньому разі, навіть кому або смерть.



Тебе може мучити спрага / Фото freepik

Проблеми з нирками

Гарвардська школа громадського здоров'я стверджує: "У більшості людей нирки не справляються з надлишком натрію в крові". Коли натрій накопичується, організм затримує воду, щоб розбавити його. Це збільшує як кількість рідини, що оточує клітини, так і об'єм крові в кровотоці. Збільшення об'єму крові означає більше роботи для серця і більший тиск на кровоносні судини. З часом додаткова робота і тиск можуть зробити кровоносні судини жорсткими, що призводить до високого кров'яного тиску, серцевого нападу та інсульту.

Підвищується кров'яний тиск

Занадто велика кількість солі також може призвести до того, що велика кількість крові почне рухатися артеріями, що може спричинити тимчасове підвищення артеріального тиску, повідомляє Healthline. Але це може бути і довготривалим, більш тривалим ефектом. Це також ускладнює виведення зайвої рідини з організму.

Ти погано спиш

Ще одна проблема, пов'язана з надлишком солі, полягає в тому, що вона може вплинути на якість твого сну (те ж саме може статися і з надлишком цукру). WebMd стверджує, що якщо ти їси занадто багато солі перед сном, ти можеш стати неспокійним, прокидатися більше разів протягом ночі та відчувати себе виснаженим і втомленим.



Намагайся готувати їсти самостійно / Фото vecstock

Як зменшити споживання солі?

WebMd пояснює, що є кілька речей, які ти можеш зробити, щоб мати більш помірне і адекватне споживання солі у твоєму повсякденному житті:

Їж свіже м'ясо замість упакованого.

Уникай овочів та упакованих продуктів, які містять соуси та приправи.

Читай на етикетках вміст натрію.

Якщо ти використовуєш приправи або соуси, шукай варіанти з низьким вмістом натрію.

Готуй їжу самостійно, щоб контролювати вміст солі.

У ресторані уникай додавання зайвої солі до страв.

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