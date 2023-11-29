Земля "протікає": вода просочилася до ядра планети й створила таємничий пласт із кристалами

Нова серія експериментів показала, що таємничий пласт E-prime, який оточує зовнішнє ядро Землі, створила вода. Вона постійно проникає крізь земну кору глибоко в надра планети, коли тектонічні плити опускаються одна під одну, а магма підіймається.

І, вочевидь, саме вода стала причиною утворення таємничого пласту навколо ядра Землі, в якому формуються кристали. А відбувається це завдяки реакції рідини з металевим серцем нашої планети.

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Що слід знати про E-prime – таємничий пласт навколо ядра Землі

У 1990-х роках геологи виявили тонкий пласт, що оточує зовнішнє ядро Землі – вируючий океан рідкого металу. Цей пласт назвали E-prime (або E'), він завширшки у понад 100 кілометрів – це відносно мало порівняно з іншими пластами земних надр. Пласт залягає на близько 2 900 кілометрів під поверхнею Землі.

Раніше вчені припускали, що E' залишила давня магма, багата на залізо. Інші теорії стверджували, що пласт витік із внутрішнього ядра або утворився під час зіткнення Землі з протопланетою, яка породила Місяць і залишила шматки всередині Землі. Але жодна з цих ідей не мала широкого визнання.

з цих ідей не мала широкого визнання. У новому дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience, вчені виявили, що E', ймовірно, створений водою, яка просочилася з поверхні Землі через субдукцію (занурення) тектонічних плит та вступила в реакцію з металевою поверхнею зовнішнього ядра.

Якщо нове відкриття правильне, значить E' утворив велику кількість кристалів кремнезему, які потрапили в мантію – масивний шар магми між зовнішнім ядром і зовнішньою корою.



Вода постійно проникає крізь кору глибоко в надра нашої планети / Зображення ASU, Університет Йонсей

У дослідженні вчені провели серію лабораторних експериментів, щоб відтворити, як вода може реагувати із зовнішнім ядром під інтенсивним тиском.

Вони показали, що водень із води заміщує кремнезем у рідкому металі, що змушує кремнезем витіснятися з металу у формі кристалів.

з металу у формі кристалів. Отже, E', ймовірно, є багатим на водень і бідним на кремнезем пластом зовнішнього ядра, що суперечить попереднім припущенням про його склад.

Дослідники вважають, що E' знадобилося понад 1 мільярд років, щоб досягти нинішньої товщини. Тобто він може бути старшим за внутрішнє ядро, яке затверділо близько мільярда років тому.



Кристали кремнезему витісняються з рідкого металу, коли вода досягає зовнішнього ядра / Зображення Dan Shim, ASU

Нове відкриття є ще однією ознакою того, що наше нинішнє розуміння, як зовнішнє ядро і мантія взаємодіють одне з одним, може бути неповним. Протягом багатьох років вважалося, що обмін речовиною між ядром і мантією Землі є незначним. Але нові відкриття вказують на набагато динамічнішу взаємодію та значний обмін речовиною.

у вересні 2022 року та ж дослідницька група виявила, що вода може вступати в реакцію з великими запасами вуглецю в зовнішньому ядрі, створюючи гігантські "алмазні фабрики" поблизу кордону ядра і мантії.