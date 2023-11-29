І, вочевидь, саме вода стала причиною утворення таємничого пласту навколо ядра Землі, в якому формуються кристали. А відбувається це завдяки реакції рідини з металевим серцем нашої планети.
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Що слід знати про E-prime – таємничий пласт навколо ядра Землі
У 1990-х роках геологи виявили тонкий пласт, що оточує зовнішнє ядро Землі – вируючий океан рідкого металу. Цей пласт назвали E-prime (або E'), він завширшки у понад 100 кілометрів – це відносно мало порівняно з іншими пластами земних надр. Пласт залягає на близько 2 900 кілометрів під поверхнею Землі.
- Раніше вчені припускали, що E' залишила давня магма, багата на залізо. Інші теорії стверджували, що пласт витік із внутрішнього ядра або утворився під час зіткнення Землі з протопланетою, яка породила Місяць і залишила шматки всередині Землі. Але жодна з цих ідей не мала широкого визнання.
- У новому дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience, вчені виявили, що E', ймовірно, створений водою, яка просочилася з поверхні Землі через субдукцію (занурення) тектонічних плит та вступила в реакцію з металевою поверхнею зовнішнього ядра.
Якщо нове відкриття правильне, значить E' утворив велику кількість кристалів кремнезему, які потрапили в мантію – масивний шар магми між зовнішнім ядром і зовнішньою корою.
Вода постійно проникає крізь кору глибоко в надра нашої планети / Зображення ASU, Університет Йонсей
У дослідженні вчені провели серію лабораторних експериментів, щоб відтворити, як вода може реагувати із зовнішнім ядром під інтенсивним тиском.
- Вони показали, що водень із води заміщує кремнезем у рідкому металі, що змушує кремнезем витіснятися з металу у формі кристалів.
- Отже, E', ймовірно, є багатим на водень і бідним на кремнезем пластом зовнішнього ядра, що суперечить попереднім припущенням про його склад.
Дослідники вважають, що E' знадобилося понад 1 мільярд років, щоб досягти нинішньої товщини. Тобто він може бути старшим за внутрішнє ядро, яке затверділо близько мільярда років тому.
Кристали кремнезему витісняються з рідкого металу, коли вода досягає зовнішнього ядра / Зображення Dan Shim, ASU
Нове відкриття є ще однією ознакою того, що наше нинішнє розуміння, як зовнішнє ядро і мантія взаємодіють одне з одним, може бути неповним. Протягом багатьох років вважалося, що обмін речовиною між ядром і мантією Землі є незначним. Але нові відкриття вказують на набагато динамічнішу взаємодію та значний обмін речовиною.