Наомі Кемпбелл похизувалася розкішним тілом у купальнику: гаряче фото

14 липня 2021 , 02:32
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Джерело:

інстаграм Наомі Кемпбелл

Супермодель Наомі Кемпбелл не втомлюється тішити своїх підписників гарячими фото. Цього разу 51-річна красуня знялася у купальнику, який виграшно підкреслює її спокусливі форми. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися гарячою світлиною зірки, яка позбавила спокою свою мільйонну армію прихильників!

За лічені години кадр Наомі Кемпбелл назбирав понад 190 тисяч лайків. Воно й не дивно, адже це пікантне фото дозволяє насолодитися спокусливими вигинами супермоделі!

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Підписники Наомі Кемпбелл були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

  • "Приголомшлива";
  • "Справжня королева";
  • "Найкраща модель у світі";
  • "Це тіло закохує";
  • "Бездоганні вигини";
  • "Як завжди розкішна";
  • "Дуже гаряча";
  • "Нестримна енергія";
  • "Люблю тебе, Наомі".

Гайда підписуватися на супермодель Наомі Кемпбелл. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно. Тож долучайся до мільйонної армії прихильників красуні!

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Автор: Назарій Лазур