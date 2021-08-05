Нападник Барселони проміняв потужну Ferrari на кросовер

Усі ми знаємо, що футболісти віддають перевагу потужним і надзвичайно швидким автомобілям. От і на днях стало відомо, що нападник Барселони Серхіо Агуеро буцімто потішив себе обновкою. Але, як виявилося, він лише зробив фото на фоні потужної Ferrari, але віддав перевагу іншому автомобілю – кросоверу.

На днях мережу облетіла новина, що нападник Барселони Серхіо Агуеро придбав собі розкішну Ferrari SF90 Stradale. Здавалося б, нічого дивного, адже футболісти регулярно тішать себе дорогенькими цяцьками. Але, як виявилося, він лише зробив фото на фоні суперкара.

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Подивився, але не купив

Хоан Вальдерас, власник JM Automoción, автосалону високого класу в місті Барселоні, не на жарт розбурхав мережу днями. Він виклав фото, на якому футболіст Серхіо Агуеро позує на фоні червоної Ferrari SF90 Stradale. Але, як виявилося, цей автомобіль він собі не купив.

За словами Вальдераса, Агуеро зустрівся з дилером через "спільних друзів" і відправився на підприємство у Сан-Кугат-дель-Валлес, щоб придбати автомобіль. Але мовиться не про спорткар SF90 Stradale, а великий позашляховик, де поміститься уся його сім'я.

"Він не користується спортивними автомобілями. Він шукає великий сімейний автомобіль, тому ми залишили йому Audi RSQ8 для тестування", – каже Вальдерас.

Тож Серхіо Агуеро не витратив понад 679 тисяч євро на суперкар. Новий партнер Мессі на фронті Барселони планує значно менше витратити на свою нову машину. Наприклад, та ж Audi RSQ8, яку він зараз тестує, коштує 142 900 євро.

Чим особливий Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale – перший і поки єдиний під'єднуваний гібрид італійського бренду. Бітурбована бензинова V8 цього автомобіля розвиває 780 кінських сил. Також він може похизуватися двома електродвигунами, які видають додаткові 220 "конячок" на передню вісь. Завдяки акумулятору, розташованому за сидінням водія, суперкар може розганятися до 135 кілометрів на годину у режимі нульових викидів, а також має запас ходу на електротязі до 25 кілометрів.

Агуеро кілька місяців тому визнав, що більше не хоче купувати спортивні автомобілі, адже не використовує їх.

У 2014 році я заплатив 1,5 мільйона доларів за Lamborghini Aventador. Дідька лисого! Я не знаю, чорт візьми, для чого я її купив! За 6 років вона повинна була проїхати близько 1200 кілометрів. Але я майже не використовував її. 2 роки думав, що, чорт візьми, я роблю. Я купив цю машину. Вона була дуже поганою. Тепер усе, що вона робить, обростає павутинням,

– зізнався він.

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Та й ми чудово розуміємо Серхіо Агуеро. Якщо мовиться про сімейні поїздки, то покупка суперкара – не найкраща у світі ідея. Та й на заощаджені гроші можна ще кілька таких кросоверів придбати.