Інцидент стався у Норвегії, де 24-річний власник Tesla Model S заснув за кермом свого електрокара. Момент, завдяки іншим учасникам дорожнього руху, вдалося зняти на відео.

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Автопілот Tesla врятував водія, котрий напився і заснув за кермом

На відео вдалося зняти, як автомобіль їхав по шосе зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину. Згідно з офіційним повідомленням у твітері Східного поліцейського округу, автопілот працював, коли водій знепритомнів. Це й дозволило Model S залишатися у своїй смузі руху, не створюючи загрози для інших водіїв.

Система автопілота не отримала відповідь від водія, тож сповільнила транспортний засіб. Через певний час автомобіль узагалі зупинився у закритому тунелі. На щастя, в цьому інциденті ніхто не постраждав, включаючи безрозсудного водія Tesla.

За даними місцевої поліції, водій Tesla був у нетверезому стані, хоча й заперечував, що перебував за кермом електромобіля. Однак відеодокази свідчать про протилежне. Ліцензію горе-водія тимчасово припинили, а також проти нього подали позов.

Дивися відео, на якому п'яний водій Tesla Model S заснув за кермом:

Цікаво, що на його Tesla Model S, ймовірно, не була встановлена остання версія автопілота. FSD Beta 9.1 значно просунутіша, ніж система, яка використовується на Model S з Норвегії. А це доводить, що навіть наявних функцій автопілота достатньо, щоб врятувати життя.

Утім, ми наполегливо закликаємо не покладатися цілком в повністю на систему автопілота. Вона створена для допомоги водієві, а не повної його заміни. Принаймні поки що.

Нам же не складно уявити, що могло б статися, якби автопілот не перебрав на себе кермування транспортним засобом. П'яний водій міг би не лише травмуватися, а й завдати неабиякої шкоди іншим людям навколо.

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