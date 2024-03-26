Дивись крізь пил Усесвіту, як народжується зірка: космічний знімок дня

Космічний телескоп Габбл зафіксував потужний струмінь, що виривається з пологової оболонки з газу і пилу. Фактично він є новонародженою зорею, яка заявляє про себе у космосі.

Габбл помітив молоду зорю, що прокладає собі шлях з туманності, яка її породила. Це сталося, коли космічний телескоп збільшив зображення молодої багатозіркової системи FS Tau.

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Новонароджена зірка: який має вигляд – дивися фото

Система розташована порівняно недалеко, за 450 світлових років від Землі. FS Tau є частиною регіону Тельця-Ауріга, це сукупність темних хмар газу і пилу, або "молекулярних хмар", що є рідною домівкою для численних новоутворених зірок.

Габбл зафіксував зображення новонародженої зірки у системі FS Tau / Фото NASA, ESA та K. Stapelfeldt

Трохи докладніше про FS Tau

Це багатозіркова система, що складається з FS Tau A і FS Tau B. Вони оточені слабо освітленими газом і пилом цього зоряного розплідника. Вік системи – лише близько 2,8 мільйона років (нашому Сонцю – 4,6 мільярда).

(нашому Сонцю – 4,6 мільярда). FS Tau B є новою зіркою, або протозіркою, і оточена протопланетним диском – млинцеподібним скупченням пилу і газу, які з часом сформуються у планети.

диском – млинцеподібним скупченням пилу і газу, які з часом сформуються у планети. FS Tau B, вочевидь, перебуває в процесі перетворення на молоду зорю, яка ще не почала ядерного синтезу, але вже еволюціонує в зорю з водневим паливом, подібну до нашого Сонця.

яка ще не почала ядерного синтезу, але вже еволюціонує в зорю з водневим паливом, подібну до нашого Сонця. А от FS Tau A сама є подвійною системою – з двох зірок, які обертаються одна навколо одної.

Габбл і раніше спостерігав цей регіон, чия зоретворча активність робить його привабливою ціллю для астрономів.