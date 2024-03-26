Смотри сквозь пыль Вселенной, как рождается звезда: космический снимок дня

Космический телескоп Хаббл зафиксировал мощную струю, вырывающуюся из родовой оболочки из газа и пыли. Фактически она является новорожденной звездой, которая заявляет о себе в космосе.

Хаббл заметил молодую звезду, прокладывающую себе путь из породившей ее туманности. Это произошло, когда космический телескоп увеличил изображение молодой многозвездной системы FS Tau.

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Новорожденная звезда: как выглядит – смотри фото

Система расположена сравнительно недалеко, в 450 световых лет от Земли. FS Tau является частью региона Тельца-Аурига, это совокупность темных облаков газа и пыли, или "молекулярных облаков", что является родным домом для многочисленных новообразованных звезд.

Хаббл зафиксировал изображение новорожденной звезды в системе FS Tau / Фото NASA, ESA и K. Stapelfeldt

Немного подробнее о FS Tau

Это многозвездная система, состоящая из FS Tau A и FS Tau B. Они окружены слабо освещенными газом и пылью этого звездного питомника. Возраст системы – всего около 2,8 миллиона лет (нашему Солнцу – 4,6 миллиарда).

(нашему Солнцу – 4,6 миллиарда). FS Tau B является новой звездой, или протозвездой, и окружена протопланетным диском – блинообразным скоплением пыли и газа, которые со временем сформируются в планеты.

диском – блинообразным скоплением пыли и газа, которые со временем сформируются в планеты. FS Tau B, очевидно, находится в процессе превращения в молодую звезду, которая еще не начала ядерного синтеза, но уже эволюционирует в звезду с водородным топливом, подобную нашему Солнцу.

которая еще не начала ядерного синтеза, но уже эволюционирует в звезду с водородным топливом, подобную нашему Солнцу. А вот FS Tau A сама является двойной системой – из двух звезд, которые вращаются друг вокруг друга.

Хаббл и раньше наблюдал этот регион, чья звездообразующая активность делает его привлекательной целью для астрономов.