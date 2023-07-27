"Маємо бути хитрішими": NASA готується до запуску місячної місії Artemis 2 у 2024
Джерело:Space.com
Інженери NASA пережили перший тренувальний відлік перед запланованим на 2024 рік запуском астронавтів на Місяць. Команда запуску ракети-носія Artemis 2 завершила генеральну репетицію 20 липня – у день, коли місія "Аполлон-11" сіла на поверхню Місяця у 1969.
Ця важлива симуляція – насправді одна з багатьох, які NASA зробить, щоб квартет астронавтів безпечно відірвався від Землі не раніше листопада 2024. Та виконав головну мету місії – успішне прибуття астронавтів на орбіту Місяця і безпечне повернення додому.
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Підготовка Артеміди: "Ми маємо бути трішки хитрішими"
Кожна симуляція – це маленька науково-фантастична історія, яка при цьому допомагає NASA ставати успішнішим у реальних починаннях.
Так, ми маємо бути трохи хитрішими, тож намагаємося поставити команду запуску в ситуації, про які вони, можливо, і не думали,
– зауважив керівник тренувань із симуляції наземних систем в Космічному центрі NASA у Флориді Джон Апфельбаум.
- Artemis 2 стартує з космодрому Кеннеді за допомогою ракети NASA Space Launch System (SLS), яка вже відправляла на Місяць Artemis 1 – утім, без екіпажу – 16 листопада 2022 року.
- Усе відбулося бездоганно, але для того, щоб дістатися до тієї точки, знадобилося кілька зворотних відліків. Ось наскільки важливими є симулятори запуску для безпечного польоту людей у космосі.
Тож симуляції – це звичний інструмент у NASA для всіх місій, для запуску, приземлення, виходу у відкритий космос та інших звичайних дій астронавтів. Ця робота дозволяє згуртовувати команду, розвивати навички та працювати в умовах непередбачуваності.
Ракета SLS на майданчику Космічного центру NASA 17 березня 2022 перед випробуванням місії Artemis 1 / Зображення NASA
У випадку SLS відлік часу до запуску триває два дні – це справжній марафон, який важко змоделювати повторно. Тому симуляції запуску часто розбивають на частини.
Наприклад, симуляція 20 липня була зосереджена на завантаженні рідкого водню і рідкого кисню, а також на кінцевому відліку часу (останні 10 хвилин перед запуском). Це насправді ключові моменти для забезпечення успіху місії.
Іноді проблеми, з якими стикається симуляційна команда, є простими. Іноді – складними. А деякі призводять до рішення про скраб (це коли запуск скасовується, що кілька разів траплялося з Artemis 1 – Men 24),
– наголосила директорка запуску Artemis Чарлі Блеквелл-Томпсон.