Эта важная симуляция – на самом деле одна из многих, которые NASA сделает, чтобы квартет астронавтов безопасно оторвался от Земли не раньше ноября 2024 года. И выполнил главную цель миссии – успешное прибытие астронавтов на орбиту Луны и безопасное возвращение домой.

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Подготовка Артемиды: "Мы должны быть немного хитрее"

Каждая симуляция – это маленькая научно-фантастическая история, которая при этом помогает NASA становиться более успешным в реальных начинаниях.

Да, мы должны быть немного хитрее, поэтому стараемся поставить команду запуска в ситуации, о которых они, возможно, и не думали,

– заметил руководитель тренировок по симуляции наземных систем в Космическом центре NASA во Флориде Джон Апфельбаум.

Artemis 2 стартует с космодрома Кеннеди с помощью ракеты NASA Space Launch System (SLS), которая уже отправляла на Луну Artemis 1 – впрочем, без экипажа – 16 ноября 2022 года.

Все произошло безупречно, но чтобы добраться до той точки, понадобилось несколько обратных отсчетов. Вот насколько важны симуляторы запуска для безопасного полета людей в космосе.

Поэтому симуляции – это привычный инструмент у NASA для всех миссий, для запуска, приземления, выхода в открытый космос и других обычных действий астронавтов. Эта работа позволяет сплачивать команду, развивать навыки и работать в условиях непредсказуемости.



Ракета SLS на площадке Космического центра NASA 17 марта 2022 перед испытанием миссии Artemis 1 / Изображение NASA

В случае SLS счет времени до запуска длится два дня – это настоящий марафон, который трудно смоделировать повторно. Поэтому симуляции запуска часто разбивают на части.

К примеру, симуляция 20 июля была сосредоточена на загрузке жидкого водорода и жидкого кислорода, а также на конечном отсчете времени (последние 10 минут перед запуском). Это действительно ключевые моменты для обеспечения успеха миссии.

Иногда проблемы, с которыми сталкивается симуляционная команда, простые. Иногда – сложные. А некоторые приводят к решению о скрабе (это когда запуск отменяется, что несколько раз случалось с Artemis 1 – Men 24),

– подчеркнула директор запуска Artemis Чарли Блэквелл-Томпсон.

Что же дальше? Если все пойдет по плану, за запуском Artemis 2 произойдет высадка экипажа на Луну во время миссии Artemis 3 в 2025 или 2026, в зависимости от готовности посадочной системы Starship компании SpaceX.