Драматична декорація для прогулянки на Місяці: можливе місце посадки Artemis-3 показали на фото

Можливе місце посадки Artemis-3 на Місяць підгледіли космічні апарати NASA. Мовиться про масив Малаперт – ударний кратер, розташований біля південного краю природного супутника Землі.

Вважається, що масив є залишком басейну Південний Полюс – Ейткен, який утворився понад чотири мільярди років тому. Камера Місячного розвідувального орбітального апарату NASA 3 березня 2023 року змогла зробити світлину піка, на якому може приземлитися корабель місії Artemis-3.

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У NASA показали фото місцевості на Місяці, де діятиме Artemis-3

Місячний зонд NASA, запущений у червні 2009, забезпечує нам чудові види Місяця. Серед семи інструментів зонда є камера LROС, яка робить чорно-білі знімки поверхні Місяця з високою роздільною здатністю.

3 березня, коли зонд пролітав над кратером Шеклтон поблизу південного полюса Місяця, LROC зробила фотографію, на якій видно частину масиву Малаперт.

зробила фотографію, на якій видно частину масиву Малаперт. А він є одним з потенційних місць посадки для місії Artemis-3, яка у 2025 році або близько того висадить астронавтів на поверхню Місяця вперше з 1972.



Частина панорами, знятої камерою Місячного розвідувального орбітального апарату / Фото NASA

На зображенні, опублікованому на сайті LROC, повна панорама показує пік у 5 000 метрів із темною пласкою ділянкою на вершині. Це один з потенційних пунктів призначення Artemis-3.

Учені NASA обрали південний полярний регіон для повернення людства на Місяць через велику кількість там водяного льоду.

А він є цінним ресурсом для майбутніх дослідників Місяця: його можна перетворити на ракетне паливо, охолоджуючі рідини або просто на воду, необхідну для підтримки життя.



На схемі – 13 районів-кандидатів на висадку Artemis-3 на Місяць / Фото NASA

за допомогою програми Artemis у NASA сподіваються встановити довгострокову присутність на Місяці, щоб створити плацдарм для майбутніх пілотованих місій на Марс. Тестовий політ Artemis-1 відбувся у листопаді 2022 – без екіпажу. Artemis-2 з екіпажем заплановано на листопад 2024 (це буде 10-денний політ навколо Місяця і назад).