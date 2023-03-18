Считается, что массив является остатком бассейна Южный Полюс – Эйткен, образовавшегося четыре миллиарда лет тому назад. Камера Лунного разведывательного орбитального аппарата NASA 3 марта 2023 смогла сделать фото пика, на котором может приземлиться корабль миссии Artemis-3.

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В NASA показали фото местности на Луне, где будет действовать Artemis-3

Лунный зонд NASA, запущенный в июне 2009 года, обеспечивает нам великолепные виды Луны. Среди семи инструментов зонда есть камера LROC, которая делает черно-белые снимки поверхности Луны с высоким разрешением.

3 марта, когда зонд пролетал над кратером Шеклтон вблизи южного полюса Луны, LROC сделала фотографию, на которой видна часть массива Малаперта.

зонд пролетал над кратером Шеклтон вблизи южного полюса Луны, сделала фотографию, на которой видна часть массива Малаперта. А он является одним из потенциальных мест посадки для миссии Artemis-3, которая в 2025 году или около того высадит астронавтов на поверхность Луны впервые с 1972 года.



Часть панорамы, снятой камерой Лунного разведывательного орбитального аппарата / Фото NASA

На изображении, опубликованном на сайте LROC, полная панорама показывает пик в 5 000 метров с темным плоским участком на вершине. Это один из потенциальных пунктов назначения Artemis-3.

Ученые NASA выбрали южный полярный регион для возвращения человечества на Луну из-за обилия там водяного льда.

А он является ценным ресурсом для будущих исследователей Луны: его можно превратить в ракетное топливо, охлаждающие жидкости или просто в воду, необходимую для поддержания жизни.



На схеме – 13 районов-кандидатов на высадку Artemis-3 на Луну / Фото NASA

Стоит знать: с помощью программы Artemis в NASA надеются установить долгосрочное присутствие на Луне, чтобы создать плацдарм для будущих пилотируемых миссий на Марс. Тестовый полет Artemis-1 состоялся в ноябре 2022 – без экипажа. Artemis-2 с экипажем запланирован на ноябрь 2024 года (это будет 10-дневный полет вокруг Луны и обратно).