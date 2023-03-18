Считается, что массив является остатком бассейна Южный Полюс – Эйткен, образовавшегося четыре миллиарда лет тому назад. Камера Лунного разведывательного орбитального аппарата NASA 3 марта 2023 смогла сделать фото пика, на котором может приземлиться корабль миссии Artemis-3.
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В NASA показали фото местности на Луне, где будет действовать Artemis-3
Лунный зонд NASA, запущенный в июне 2009 года, обеспечивает нам великолепные виды Луны. Среди семи инструментов зонда есть камера LROC, которая делает черно-белые снимки поверхности Луны с высоким разрешением.
- 3 марта, когда зонд пролетал над кратером Шеклтон вблизи южного полюса Луны, LROC сделала фотографию, на которой видна часть массива Малаперта.
- А он является одним из потенциальных мест посадки для миссии Artemis-3, которая в 2025 году или около того высадит астронавтов на поверхность Луны впервые с 1972 года.
Часть панорамы, снятой камерой Лунного разведывательного орбитального аппарата / Фото NASA
На изображении, опубликованном на сайте LROC, полная панорама показывает пик в 5 000 метров с темным плоским участком на вершине. Это один из потенциальных пунктов назначения Artemis-3.
- Ученые NASA выбрали южный полярный регион для возвращения человечества на Луну из-за обилия там водяного льда.
- А он является ценным ресурсом для будущих исследователей Луны: его можно превратить в ракетное топливо, охлаждающие жидкости или просто в воду, необходимую для поддержания жизни.
На схеме – 13 районов-кандидатов на высадку Artemis-3 на Луну / Фото NASA