NASA та Японія запустять перший у світі дерев'яний супутник вже у 2024: для чого це потрібно

NASA та Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планують запустити в космос перший у світі дерев'яний супутник. Мовиться про LignoSat – із деревини магнолії.

LignoSat – супутник розміром у кавову чашку, його планують запустити на орбіту Землі влітку 2024 року. Загальна мета – зробити космічні польоти більш сталими. Але є й інші задачі.

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Супутник LignoSat із деревини магнолії та космічне сміття

Деревина не горить і не гниє в безжиттєвому вакуумі космосу, а при вході в атмосферу Землі вона перетвориться на дрібний попіл. Це робить її напрочуд корисним біорозкладним матеріалом для майбутніх супутників.

Після успішної перевірки трьох зразків деревини на борту Міжнародної космічної станції (МКС) на початку 2023 року вчені вважають, що тестовий супутник готовий до запуску. Адже всі зразки не показали жодних деформацій після космічного впливу.

Попри екстремальні умови космічного простору, враховуючи значні перепади температури та вплив інтенсивних космічних променів і небезпечних сонячних частинок протягом 10 місяців, тести підтвердили відсутність розкладання або деформацій, таких як розтріскування, викривлення, відшарування або пошкодження поверхні,

– вказали у звіті дослідники.

Щоб вирішити, яку саме деревину використовувати, вчені відправили на МКС магнолію, вишню й березу, які тримали в модулі, що перебував у відкритому космосі. У підсумку зупинилися на магнолії, оскільки вона найменш схильна до розщеплення або зламу під час обробки.