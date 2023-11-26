NASA та Японія запустять перший у світі дерев'яний супутник вже у 2024: для чого це потрібно
Джерело:Space.com
NASA та Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планують запустити в космос перший у світі дерев'яний супутник. Мовиться про LignoSat – із деревини магнолії.
LignoSat – супутник розміром у кавову чашку, його планують запустити на орбіту Землі влітку 2024 року. Загальна мета – зробити космічні польоти більш сталими. Але є й інші задачі.
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Супутник LignoSat із деревини магнолії та космічне сміття
Деревина не горить і не гниє в безжиттєвому вакуумі космосу, а при вході в атмосферу Землі вона перетвориться на дрібний попіл. Це робить її напрочуд корисним біорозкладним матеріалом для майбутніх супутників.
Після успішної перевірки трьох зразків деревини на борту Міжнародної космічної станції (МКС) на початку 2023 року вчені вважають, що тестовий супутник готовий до запуску. Адже всі зразки не показали жодних деформацій після космічного впливу.
Попри екстремальні умови космічного простору, враховуючи значні перепади температури та вплив інтенсивних космічних променів і небезпечних сонячних частинок протягом 10 місяців, тести підтвердили відсутність розкладання або деформацій, таких як розтріскування, викривлення, відшарування або пошкодження поверхні,
– вказали у звіті дослідники.
Щоб вирішити, яку саме деревину використовувати, вчені відправили на МКС магнолію, вишню й березу, які тримали в модулі, що перебував у відкритому космосі. У підсумку зупинилися на магнолії, оскільки вона найменш схильна до розщеплення або зламу під час обробки.
- Наразі на орбіті Землі обертається понад 9 300 тонн космічних об'єктів. Здебільшого це космічне сміття, як-от непрацюючі супутники й шматки відпрацьованих ступенів ракет. А блискучі метали, з яких вони виготовлені, такі як легкий титан і алюміній, збільшують загальну яскравість нічного неба більш ніж на 10% над великими частинами планети. І це створює світлове забруднення, що ускладнює дослідження далеких космічних явищ.
- Космічні апарати, виготовлені з металу, також є дорогими й становлять загрозу для МКС, інших космічних кораблів, що перевозять людей, і – якщо вони достатньо великі, щоб пережити вхід в атмосферу – для людей на Землі. Тож дерев'яні супутники, такі як LignoSat, теоретично повинні заподіювати куди менше шкоди, коли стануть космічним сміттям.