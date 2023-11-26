LignoSat – спутник размером в кофейную чашку, его планируется запустить на орбиту Земли летом 2024 года. Общая цель – сделать космические полеты более устойчивыми. Но есть и другие задачи.

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Спутник LignoSat из древесины магнолии и космический мусор

Древесина не горит и не гниет в безжизненном вакууме космоса, а при входе в атмосферу Земли она превратится в мелкий пепел. Это делает ее удивительно полезным биоразлагаемым материалом для будущих спутников.

После успешной проверки трех образцов древесины на борту Международной космической станции (МКС) в начале 2023 года ученые полагают, что тестовый спутник готов к запуску. Ведь все образцы не показали никаких деформаций после космического воздействия.

Несмотря на экстремальные условия космического пространства, учитывая значительные перепады температуры и влияние интенсивных космических лучей и опасных солнечных частиц в течение 10 месяцев, тесты подтвердили отсутствие разложения или деформаций, таких как растрескивание, искривление, отслоение или повреждение поверхности,

– указали в отчете исследователи.

Чтобы решить, какую именно древесину использовать, ученые отправили на МКС магнолию, вишню и березу, которые держали в модуле, находившемся в открытом космосе. В итоге остановились на магнолии, поскольку она менее подвержена расщеплению или излому во время обработки.