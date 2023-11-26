LignoSat – спутник размером в кофейную чашку, его планируется запустить на орбиту Земли летом 2024 года. Общая цель – сделать космические полеты более устойчивыми. Но есть и другие задачи.
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Спутник LignoSat из древесины магнолии и космический мусор
Древесина не горит и не гниет в безжизненном вакууме космоса, а при входе в атмосферу Земли она превратится в мелкий пепел. Это делает ее удивительно полезным биоразлагаемым материалом для будущих спутников.
После успешной проверки трех образцов древесины на борту Международной космической станции (МКС) в начале 2023 года ученые полагают, что тестовый спутник готов к запуску. Ведь все образцы не показали никаких деформаций после космического воздействия.
Несмотря на экстремальные условия космического пространства, учитывая значительные перепады температуры и влияние интенсивных космических лучей и опасных солнечных частиц в течение 10 месяцев, тесты подтвердили отсутствие разложения или деформаций, таких как растрескивание, искривление, отслоение или повреждение поверхности,
– указали в отчете исследователи.
Чтобы решить, какую именно древесину использовать, ученые отправили на МКС магнолию, вишню и березу, которые держали в модуле, находившемся в открытом космосе. В итоге остановились на магнолии, поскольку она менее подвержена расщеплению или излому во время обработки.
- В настоящее время на орбите Земли вращается свыше 9300 тонн космических объектов. В основном это космический мусор, такой как неработающие спутники и куски отработанных ступеней ракет. А сверкающие металлы, из которых они изготовлены, такие как легкий титан и алюминий, увеличивают общую яркость ночного неба более чем на 10% над большими частями планеты. Это создает световое загрязнение, что затрудняет исследование далеких космических явлений.
- Космические аппараты, изготовленные из металла, также дороги и представляют угрозу для МКС, других космических кораблей, перевозящих людей, и – если они достаточно велики, чтобы пережить вход в атмосферу – для людей на Земле. Так что деревянные спутники, такие как LignoSat, теоретически должны причинять куда меньше вреда, когда станут космическим мусором.