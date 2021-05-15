Настя Каменських показала шикарні ноги у коротеньких шортиках: гаряче фото

15 травня 2021 , 23:49
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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Співачка Настя Каменських продовжує ділитися фотографіями з відпочинку. Цього разу 34-річна зірка виклала кадр, на якому вона позує у крихітних шортиках, хизуючись шикарними ніжками. Просто неможливо відірвати очей від розкішної фігури сексуальної виконавиці!

34-річна співачка Настя Каменських регулярно тішить своїх підписників гарячими фото. Цього разу вона виклала світлину з відпочинку, яка шалено сподобалася усім прихильникам зірки. Гарантуємо, що й тобі припадуть до душі спокусливі вигини зірки!

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Яскраве фото Настя Каменських зробила під час мандрівки у Мексику. А позаду неї можна помилуватися білосніжним піском, а також бірюзовою водою. Але, будьмо чесними, максимум уваги до себе привертає саме розкішне тіло співачки.

Тож не дивно, що прихильники зірки поставили їй безліч лайків, а також буквально засипали її коментарями:

  • "Шикарні ноги, Анастасіє";
  • "Яка жінка. Яка усмішка. Обожнюю";
  • "Ви – шикарна";
  • "Прекрасна Анастасія";
  • "Божественне фото";
  • "Ви надзвичайно приваблива";
  • "Шикарна фігура";
  • "Просто нереальна";
  • "Вау, ви дуже сексуальна";
  • "Просто лялечка!".

Будемо відвертими, Настя Каменських викликає непідробний захват. Тож рекомендуємо не лише поставити лайк під цим постом, а й підписатися на співачку. На її сторінці в інстаграмі завжди гаряченько!

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Автор: Назарій Лазур