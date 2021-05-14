Відверте фото Мішель Андраде виклала не просто так. За його допомогою співачка вирішила прикувати увагу своїх підписників до музичної прем'єри, яка очікує на них 14 травня. Заінтригувала красуня добряче, мусимо визнати.

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Уже завтра ви почуєте, як "Échale" звучить українською. Коли ми випускали українську пісню "Не знаю", то не очікували, що вона стане одним із найбільш ротованих хітів! Надіюся, що "Échale" стане хітом вашого літа!,

– написала вона під постом.

Підписникам Мішель Андраде шалено сподобалася новина. Тож вони були максимально щедрими на теплі слова, пов'язані з черговою україномовною піснею від красуні:

"Звичайно ж, буде хітом";

"Яка фотка! Яка краса";

"Сексуальна";

"Ооо, з нетерпінням очікую українську версію";

"Вау, крихітко";

"Відмінні сідниці";

"Дуже сильно тебе люблю";

"Ти – спека";

"Очікуємо, це буде бомба!".

Підпишися на Мішель Андраде. Тобі однозначно сподобаються фото, які сексуальна співачка регулярно викладає на своїй сторінці. А ще ми рекомендуємо дочекатися на прем'єру її нового україномовного треку. Гарантуємо, що це буде черговий хіт!

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