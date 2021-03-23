Українська супермодель знялася на рингу у провокативному образі: гаряче фото

Наталія Гоцій – справжня ікона стилю. Тож не дивно, що вона обожнює експериментувати, вражаючи своїх прихильників кожним новим фото. Цього разу 35-річна супермодель виклала фото, на якому позує у провокативному образі на рингу. Насолоджуйся порцією краси від Наталії Гоцій на Men 24!

Українська модель Наталія Гоцій обожнює тішити своїх підписників яскравими та сміливими образами. Не став винятком останній пост красуні, який вона виклала на своєму інстаграмі. На світлині красуня позує у чорному боді та сексуальних боксерських шортах. Образ ідеально підкреслює спокусливі форми Гоцій!

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"Сексуальна мама", – написала вона під постом, відзначивши фотографиню, яка працювала над цією світлиною. Талановита Ніка Орлова не вперше працює з Гоцій. Тут ти можеш подивитися попереднє фото супермоделі, зроблене нею.

Прихильникам Наталії Гоцій шалено припав до душі її сміливий образ. Тож вони вирішили відкинути сором'язливість, засипавши модель коментарями під постом:

"Неймовірно красива";

"Як можна бути настільки привабливою? Ви – неймовірна";

"Гаряча матуся";

"Ну це просто вогонь";

"Яка ж ти крута";

"Усе, що сексуальне, обрізала", – написала Ніка Орлова.

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Ми теж у захваті від Наталії Гоцій. Розкішна 35-річна модель заслуговує не лише на твій лайк, а й підписку. Так ти не проґавиш жодного спокусливого фото красуні!