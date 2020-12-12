Топова українська модель знялася у зухвалому образі: гаряче фото
35-річна українська модель Наталія Гоцій знялася у зухвалому образі, чим неабияк розбурхала користувачів мережі. Гарячим фото вона поділилася зі своїми прихильниками в інстаграмі. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!
На фото Наталія Гоцій позує у шкіряному тренчі, одягненому на голе тіло. Світлина дозволяє увімкнути фантазію та спробувати вгадати, що ж не потрапило у кадр. Насолоджуйся порцією зухвалості від моделі на Men 24!
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"Такою мене бачить тільки вона. Люблю сильно", – так вона підписала фото, згадуючи фотографиню Ніку Орлову.
Прихильникам української моделі надзвичайно припав до душі її образ. Тож немає нічого дивного у тому, що вони буквально засипали її компліментами:
- "Вау!";
- "Красиво";
- "Просто вогонь";
- "Наталіє, і все ж вам дуже круто з коротким волоссям. Милуюся щоразу";
- "Клас, дуже красиво";
- "Рок-зірка";
- "Кожен новий образ дивує, вражає, збуджує";
- "Дуже спекотне фото! Яка ж ви красива".
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Іноді Наталія Гоцій дозволяє собі сміливіші фото, тож підписуйся на неї мерщій. Тим паче, що її природна врода та привабливість так і надихають ставити лайк під кожним її постом!
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