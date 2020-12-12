35-річна українська модель Наталія Гоцій знялася у зухвалому образі, чим неабияк розбурхала користувачів мережі. Гарячим фото вона поділилася зі своїми прихильниками в інстаграмі. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

На фото Наталія Гоцій позує у шкіряному тренчі, одягненому на голе тіло. Світлина дозволяє увімкнути фантазію та спробувати вгадати, що ж не потрапило у кадр. Насолоджуйся порцією зухвалості від моделі на Men 24!

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"Такою мене бачить тільки вона. Люблю сильно", – так вона підписала фото, згадуючи фотографиню Ніку Орлову.

Прихильникам української моделі надзвичайно припав до душі її образ. Тож немає нічого дивного у тому, що вони буквально засипали її компліментами:

"Вау!";

"Красиво";

"Просто вогонь";

"Наталіє, і все ж вам дуже круто з коротким волоссям. Милуюся щоразу";

"Клас, дуже красиво";

"Рок-зірка";

"Кожен новий образ дивує, вражає, збуджує";

"Дуже спекотне фото! Яка ж ви красива".

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Іноді Наталія Гоцій дозволяє собі сміливіші фото, тож підписуйся на неї мерщій. Тим паче, що її природна врода та привабливість так і надихають ставити лайк під кожним її постом!