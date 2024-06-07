Ось найкращі чоловічі сонцезахисні окуляри 2024 року: подумай, які б ти обрав для себе

Останнім часом ми стали свідками масового сплеску інтересу чоловіків до догляду за собою, краси та моди. А коли ми говоримо про моду, як можемо забути про окуляри? Тим більше що 7 червня у світі відзначають День сонцезахисних окулярів.

Сонцезахисні окуляри, без сумніву, є надійним способом підкреслити свою індивідуальність і виглядати привабливо. Якими ж модними чоловічими сонцезахисними окулярами можна похизуватися у 2024 році?

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Pilots / Фото artursafronovvvv@freepik

Pilots (краплі).

Пілоти (авіатори), стиль і чоловіча мода мають довгу історію. Ці сонцезахисні окуляри у формі краплі з'явилися в 1950-х роках. Відтоді вони стали квінтесенцією моди, стилю і суперкрутої аури.

Спочатку Pilots розробили для захисту, зрозуміло, пілотів від різких сонячних променів. Але коли фотографія генерала Дугласа Макартура в цих окулярах з'явилася на перших шпальтах газет у 1944, Pilots дуже швидко стали модним аксесуаром.

У сьогоденні вони не втрачають своєї популярності та є одними з топових чоловічих сонцезахисних окулярів 2024 року. Це чудовий варіант, щоб зробити заяву, не промовивши й слова.

поєднуй Pilots із вицвілими джинсами, базовою футболкою та джинсовою курткою.

Rounds / Фото freepik

Rounds (круглі).

Якщо хочеш виділитися, обирай круглі окуляри. Вони, власне, стають поверненням цього року.

З появою K-pop, корейських окулярів, дорам і темної академічної естетики ці сонцезахисні окуляри вже повсюдно.

Круглі сонцезахисні окуляри випромінюють вінтажну та ретро привабливість і бувають різних розмірів. Від тонких і крихітних до масивних, кожен знайде щось для себе.

поєднуй Ravishing Rounds зі в'язаним пуловером і вільними чіносами.

Rectangles / Фото prostooleh@freepik

Rectangles (прямокутні).

Третіми за популярністю чоловічими сонцезахисними окулярами 2024 року є прямокутні.

Чіткі краї, лаконічний дизайн і загадкова привабливість роблять їх чудовим вибором для кожного.

Сміливий силует закриває більшу частину обличчя і додає драматизму зовнішньому вигляду.

поєднай свої прямокутні окуляри з крутим жилетом і штанами-карго.

Oversized / Фото freepik

Oversized (супервеликі).

Четверті модні чоловічі сонцезахисні окуляри 2024 року – це окуляри великих розмірів, просто знахідка для чоловіків.

Ширша поверхня лінз, масивні деталі та крупні акценти поєднуються, щоб створити привабливість прямокутного силуету. І найкраще те, що окуляри великих розмірів мають великий спектр.

Ти можеш знайти як помірні відтінки, так і неймовірно великі варіанти з обволікаючою оправою. Вибір за тобою, чи ти хочеш мати більш приглушений вигляд, чи підеш ва-банк.

поєднай великі сонцезахисні окуляри з чорною сорочкою і базовими джинсовими штанами.

Squares / Фото Racool_studio@freepik

Squares (квадрати).

І останні, але не менш важливі – квадратні сонцезахисні окуляри.

Вони додають вкрай необхідного шарму до будь-якого вбрання.

А найкраще те, що вони пасують майже всім.

поєднуй квадратні окуляри з піджаком оверсайз.

А загалом – крокуй у 2024 рік зі стилем та витонченістю. І тобі не обов'язково обирати – можеш поставити галочку напроти всіх цих пунктів, та під настрій і лук витягувати з футляра потрібні.