Ось найкращі чоловічі сонцезахисні окуляри 2024 року: подумай, які б ти обрав для себе
Джерело:Specscart
Останнім часом ми стали свідками масового сплеску інтересу чоловіків до догляду за собою, краси та моди. А коли ми говоримо про моду, як можемо забути про окуляри? Тим більше що 7 червня у світі відзначають День сонцезахисних окулярів.
Сонцезахисні окуляри, без сумніву, є надійним способом підкреслити свою індивідуальність і виглядати привабливо. Якими ж модними чоловічими сонцезахисними окулярами можна похизуватися у 2024 році?
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Експерти розповіли, які окуляри до смаку сучасним чоловікам
Pilots (краплі).
Пілоти (авіатори), стиль і чоловіча мода мають довгу історію. Ці сонцезахисні окуляри у формі краплі з'явилися в 1950-х роках. Відтоді вони стали квінтесенцією моди, стилю і суперкрутої аури.
- Спочатку Pilots розробили для захисту, зрозуміло, пілотів від різких сонячних променів. Але коли фотографія генерала Дугласа Макартура в цих окулярах з'явилася на перших шпальтах газет у 1944, Pilots дуже швидко стали модним аксесуаром.
- У сьогоденні вони не втрачають своєї популярності та є одними з топових чоловічих сонцезахисних окулярів 2024 року. Це чудовий варіант, щоб зробити заяву, не промовивши й слова.
Rounds (круглі).
Якщо хочеш виділитися, обирай круглі окуляри. Вони, власне, стають поверненням цього року.
- З появою K-pop, корейських окулярів, дорам і темної академічної естетики ці сонцезахисні окуляри вже повсюдно.
- Круглі сонцезахисні окуляри випромінюють вінтажну та ретро привабливість і бувають різних розмірів. Від тонких і крихітних до масивних, кожен знайде щось для себе.
Rectangles (прямокутні).
Третіми за популярністю чоловічими сонцезахисними окулярами 2024 року є прямокутні.
- Чіткі краї, лаконічний дизайн і загадкова привабливість роблять їх чудовим вибором для кожного.
- Сміливий силует закриває більшу частину обличчя і додає драматизму зовнішньому вигляду.
Oversized (супервеликі).
Четверті модні чоловічі сонцезахисні окуляри 2024 року – це окуляри великих розмірів, просто знахідка для чоловіків.
- Ширша поверхня лінз, масивні деталі та крупні акценти поєднуються, щоб створити привабливість прямокутного силуету. І найкраще те, що окуляри великих розмірів мають великий спектр.
- Ти можеш знайти як помірні відтінки, так і неймовірно великі варіанти з обволікаючою оправою. Вибір за тобою, чи ти хочеш мати більш приглушений вигляд, чи підеш ва-банк.
Squares (квадрати).
І останні, але не менш важливі – квадратні сонцезахисні окуляри.
- Вони додають вкрай необхідного шарму до будь-якого вбрання.
- А найкраще те, що вони пасують майже всім.
А загалом – крокуй у 2024 рік зі стилем та витонченістю. І тобі не обов'язково обирати – можеш поставити галочку напроти всіх цих пунктів, та під настрій і лук витягувати з футляра потрібні.