Вот лучшие мужские солнцезащитные очки 2024 года: подумай, какие бы ты выбрал для себя
Источник:Specscart
В последнее время мы стали свидетелями массового всплеска интереса мужчин к уходу за собой, красоте и моде. А когда мы говорим о моде, как можем забыть об очках? Тем более что 7 июня в мире отмечают День солнцезащитных очков.
Солнцезащитные очки, без сомнения, являются надежным способом подчеркнуть свою индивидуальность и выглядеть привлекательно. Какими же модными мужскими солнцезащитными очками можно похвастаться в 2024 году?
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Pilots (капли).
Пилоты (авиаторы), стиль и мужская мода имеют долгую историю. Эти солнцезащитные очки в форме капли появились в 1950-х годах. С тех пор они стали квинтэссенцией моды, стиля и супер-крутой ауры.
- Изначально Pilots разработали для защиты, разумеется, пилотов от резких солнечных лучей. Но когда фотография генерала Дугласа Макартура в этих очках появилась на первых полосах газет в 1944, Pilots очень быстро стали модным аксессуаром.
- В настоящем они не теряют своей популярности и являются одними из топовых мужских солнцезащитных очков 2024 года. Это отличный вариант, чтобы сделать заявление, не сказав ни слова.
Rounds (круглые).
Если хочешь выделиться, выбирай круглые очки. Они, собственно, становятся возвращением этого года.
- С появлением K-pop, корейских очков, дорам и темной академической эстетики эти солнцезащитные очки уже повсеместно.
- Круглые солнцезащитные очки излучают винтажную и ретро привлекательность и бывают разных размеров. От тонких и крошечных до массивных, каждый найдет что-то для себя.
Rectangles (прямоугольные).
Третьими по популярности мужскими солнцезащитными очками 2024 года являются прямоугольные.
- Четкие края, лаконичный дизайн и загадочная привлекательность делают их отличным выбором для каждого.
- Смелый силуэт закрывает большую часть лица и добавляет драматизма внешнему виду.
Oversized (супербольшие).
Четвертые модные мужские солнцезащитные очки 2024 года – это очки больших размеров, просто находка для мужчин.
- Широкая поверхность линз, массивные детали и крупные акценты сочетаются, чтобы создать привлекательность прямоугольного силуэта. И лучше всего то, что очки больших размеров имеют большой спектр.
- Ты можешь найти как умеренные оттенки, так и невероятно большие варианты с обволакивающей оправой. Выбор за тобой, или ты хочешь иметь более приглушенный вид, или пойдешь ва-банк.
Squares (квадраты).
И последние, но не менее важные – квадратные солнцезащитные очки.
- Они добавляют крайне необходимого шарма к любому наряду.
- А лучше всего то, что они подходят почти всем.
А вообще – шагай в 2024 год со стилем и изяществом. И тебе не обязательно выбирать – можешь поставить галочку напротив всех этих пунктов, и под настроение и лук извлекать из футляра нужные.