Ось 4 парфуми для чоловіків 40+, щоб стати магнітом для найкращих компліментів
10 березня 2024, 06:32Читать новость на русском
Джерело:GQ
Формули парфумів приховують складну павутину деталей. Плюс – пахнуть на всіх по-різному завдяки унікальній хімії шкіри людини. Тож знайти найкращі для себе не так вже й просто. Та факт є факт: усі чоловіки хочуть добре пахнути протягом усього дня.
Щоб ти, якщо тобі 40+, міг отримати очікувану порцію компліментів, GQ склав список рекомендацій щодо вибору аромату. Тільки не забувай, вкотре звернемо увагу, що жодні аромати насправді не мають вікових обмежень, а парфумерія – це суб'єктивна сфера.
Дивися також Чай, який сподобається твоїм друзям: як приготувати зігріваючий коктейль Berry Ceremony
Базовий список парфумів для чоловіків 40+
- Versace Atelier Safran Royal. Невпинне прагнення до найвищої якості матеріалів та виняткової майстерності Versace призвело до створення лінії ексклюзивних ароматів у співпраці з EuroItalia, і Safran Roya цілком може стати улюбленим із них. Це інтерпретація рідкісного і дорогоцінного характеру найдорожчої у світі спеції – шафрану, плюс – його пряний аромат освіжає гіркувато-солодкий марокканський полин. Ноти: шафран, цистус інканський, шкіра, амбра, нагармота, полин і листя індонезійського пачулі.
- Azzaro The Most Wanted. Це інтенсивний і спокусливий аромат, створений для сучасного і вишуканого чоловіка, який хоче виділятися за будь-якої нагоди. Ці парфуми готові стати незамінними на кожен день, але особливо – на елегантні вечірки або ділові зустрічі. А ще й флакон справляє незабутнє враження і гарантує виділення з натовпу. Ноти: кардамон, ірис і амбра.
- Dunhill Icon. Дуже зелена й ароматна пропозиція, з трохи деревним характером, що межує з лісом і каютою. Коштовність для чоловіків, які люблять цитрусові акорди та ветивер, яким потрібно демонструвати темперамент у кожному своєму русі протягом дня, але які також шукають трохи літньої свіжості у своїх парфумах. Ноти: неролі, бергамот, чорний перець, петит-грейн, лаванда, кардамон, ягоди ялівцю, шавлія, ветивер, дубовий мох, ірис, шкіра і удова деревина.
- Chanel Paris – Riviera. Свіжий аромат, квітково-сонячний шлейф якого нагадує про осяйну м'якість Лазурного узбережжя. Аромат, осяяний поєднанням цитрусових і білих квітів. М'який і гострий сицилійський апельсин підсилює гесперидові акорди неролі. Аромат, що нагадує про життєрадісну і безтурботну природу. Один із найкращих парфумів для компліментів у світі. Ноти: цитрусові, квіти, апельсинова цедра, неролі, жасмин, бензоїн і сандал.