Вот 4 парфюма для мужчин 40+, чтобы стать магнитом для лучших комплиментов
10 марта 2024, 06:32Читати новину українською
Источник:GQ
Формулы духов скрывают сложную паутину деталей. Плюс – пахнут на всех по-разному благодаря уникальной химии кожи человека. Поэтому найти лучшие для себя не так уж и просто. Но факт есть факт: все мужчины хотят хорошо пахнуть в течение всего дня.
Чтобы ты, если тебе 40+, мог получить ожидаемую порцию комплиментов, GQ составил список рекомендаций по выбору аромата. Только не забывай, в который раз обратим внимание, что никакие ароматы на самом деле не имеют возрастных ограничений, а парфюмерия – это субъективная сфера.
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Базовый список парфюмов для мужчин 40+
- Versace Atelier Safran Royal. Неустанное стремление к высочайшему качеству материалов и исключительному мастерству Versace привело к созданию линии эксклюзивных ароматов в сотрудничестве с EuroItalia, и Safran Roya вполне может стать любимым из них. Это интерпретация редкого и драгоценного характера самой дорогой в мире специи – шафрана, плюс – его пряный аромат освежает горьковато-сладкая марокканская полынь. Ноты: шафран, цистус инканский, кожа, амбра, нагармота, полынь и листья индонезийского пачули.
- Azzaro The Most Wanted. Это интенсивный и соблазнительный аромат, создан для современного и изысканного мужчины, который хочет выделяться по любому случаю. Эти духи готовы стать незаменимыми на каждый день, но особенно – на элегантные вечеринки или деловые встречи. А еще и флакон производит неизгладимое впечатление и гарантирует выделение из толпы. Ноты: кардамон, ирис и амбра.
- Dunhill Icon. Очень зеленое и ароматное предложение, с немного древесным характером, граничащее с лесом и каютой. Драгоценность для мужчин, которые любят цитрусовые аккорды и ветивер, которым нужно демонстрировать темперамент в каждом своем движении в течение дня, но которые также ищут немного летней свежести в своих духах. Ноты: нероли, бергамот, черный перец, петит-грейн, лаванда, кардамон, ягоды можжевельника, шалфей, ветивер, дубовый мох, ирис, кожа и удовая древесина.
- Chanel Paris – Riviera. Свежий аромат, цветочно-солнечный шлейф которого напоминает о сияющей мягкости Лазурного побережья. Аромат, озарен сочетанием цитрусовых и белых цветов. Мягкий и острый сицилийский апельсин усиливает гесперидовые аккорды нероли. Аромат, напоминающий о жизнерадостной и беззаботной природе. Один из лучших парфюмов для комплиментов в мире. Ноты: цитрусовые, цветы, апельсиновая цедра, нероли, жасмин, бензоин и сандал.