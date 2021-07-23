Найпопулярніші сексуальні фантазії та що з ними робити: поради експертів

Ми настільки часто торочимо тобі про різноманітність у сексі, що й самі забули, що у кожного з нас є власні еротичні фантазії. Але недостатньо про щось мріяти у сексі. Потрібно ще й намагатися розібратися, чому саме такі думки навідують тебе та що це означає. Тож спробуймо разом з нами дати собі раду найпопулярнішим еротичним думкам.

Цілком нормально, що тебе навідують певні еротичні думки. Ще нормальніше – розуміти, чому вони виникають у твоїй голові. Тож варто спочатку розібратися з теорією, а потім уже переходити до практичної половини.

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1. Секс з багатьма партнерами

Секс з декількома партнерами – одна з найпопулярніших еротичних фантазій. Дослідження 2017 року, опубліковане в Archives of Sexual Behavior, проливає світло на це питання. В ньому брали участь 274 канадські студенти. У результаті, 64% респондентів заявили, що проявляли певний інтерес до сексу з декількома партнерами.

Інше дослідження, опубліковане в журналі "Особистість й індивідуальні відмінності", в якому брали участь 788 дорослих британців, показало:

чоловіки можуть більше фантазувати про секс з декількома партнерами;

жіночі ж фантазії частіше включали одностатевих партнерів і відомих людей.

Перейматися не варто. Секс з декількома партнерами просто свідчить про те, що ти прагнеш до вивчення чогось нового. Ба більше, такий розклад дозволить по-новому глянути на власну сексуальність.



Запросити ще когось до спальні мріяли 64% респондентів / Фото Unsplash

2. Домінуючий секс

Грубий секс – агресивний, тваринний і, можливо, дещо жорстокий. Він часто зображається як більш пристрасний, ніж інші види сексу, але також може асоціюватися з нездоровим видом сексу. Але це не зовсім так.

БДСМ, який охоплює більшу частину грубого сексу, означає: рабство, дисципліну, домінування, підпорядкування, садизм і мазохізм. У такому сексі хтось один домінує, а інший – відмовляється від влади. Звичайно ж, можна мінятися.

Джастін Лехміллер, соціальний психолог, чиї дослідження присвячені сексуальності, виявив, що ця фантазія надзвичайно популярна, коли проводив дослідження для своєї книги з науки про сексуальний потяг під назвою "Скажи мені, що хочеш". Він опитав 4000 американців і виявив, що:

93% жінок і 81% чоловіків фантазували про сексуальне домінування.

Прихильники такого виду сексу діляться на 2 типи. Один хоче спробувати домінувати в інтимному житті, адже в реальному у нього не виходить. Інший натомість хоче спробувати себе у ролі підданого.

3. Ексгібіціонізм і вуаєризм

Вуаєризм – збудження, викликане спостереженням за людьми, які займаються сексом. Невеличке дослідження 1991 року показало, що 54% чоловіків мають вуаєристські фантазії. Тим часом дослідження Sewdish, проведене у 2006 році показало, що з 2450 дорослих, опитаних у 1996 році, 7,7% повідомили, що збуджувалися під час спостереження за тим, як інші займаються сексом.

Натомість ексгібіціонізм розташований на іншій стороні вуаєризму. Це акт збудження від того, що інші спостерігають, як ти займаєшся сексом.

Обидві ці фантазії можуть стати справжньою проблемою, якщо в людини виникає буквальна залежність. Якщо ж ти просто не маєш нічого проти як вуаєризму, так і ексгібіціонізму, але й не залежний від них, то тобі не потрібно переживати.



Ексгібіціонізм і вуаєризм подібні, але все ж різні явища / Фото Unsplash

4. Секс на публіці

Секс на публіці – ще одна популярна фантазія, яка може підпадати під форму ексгібіціонізму. У тому ж опитуванні Лехміллер виявив, що 81% чоловіків і 84% жінок збуджувалися від фантазій про секс на публіці.

З цією фантазією слід бути максимально обережним. Якщо в одних країнах або містах на тебе та твою кохану просто не звернуть увагу, то в інших випадках усе може закінчитися в'язницею.

5. Рольові ігри та косплей

Попри порівняно схожі назви, рольові ігри та косплей – різні фантазії.

Рольова гра, наприклад, передбачає перевтілення у пацієнта та медсестру; шефа та секретарку. Це дозволяє приміряти на себе образи, які хотілося б, але не виходить в реальному житті.

Косплей – процес переодягання в когось. Часто це можуть бути персонажі книги, коміксів, аніме тощо. По суті, це не сексуально, але деяким людям подобається видавати себе за персонажа під час сексу.

Самі ж рольові ігри та косплей експерти вважають більше прелюдією, ніж повноцінним сексом. Тож і не присвячували цьому питанню спостережень.

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Хай там як, а сексуальні фантазії – цілком нормальне явище. Головне – навчитися правильно з ними справлятися. Це дозволить не лише втілювати їх у життя, а й отримувати неабияке задоволення від цього.