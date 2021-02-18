Найсильніша людина планети 2010-х: чим знаменитий Жидрунас Савіцкас

Жидрунас Савіцкас – 4-разовий володар титулу найсильнішої людини світу, автор низки фантастичних рекордів, занесених до "Книги рекордів Гіннеса". Та й загалом – ікона важкої атлетики 2010-х років.

Чим знаменитий Жидрунас Савіцкас та чи досі зберігає він свою неймовірну форму – читай на Men 24. Розповімо ми й про те, хто замінив Савіцкаса на троні (спойлер: це українець).

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Жидрунас Савіцкас – ікона паверліфтингу 2010-х / Фото з інстаграму Савіцкаса

Хто такий Савіцкас і чим він знаменитий

Жидрунас Савіцкас народився в місті Біржай на півночі Литви у 1975 році. Захопився силовим спортом ще з юності, поставив собі за мету стати кращим, і завдяки багаторічній титанічній праці таки змусив говорити про себе весь світ.

З 2002 по 2015 рік Жидрунас жодного разу не опускався нижче другого місця в рейтингу найпрестижнішого силового змагання World's Strongest Man. Виграти його вдавалося Савіцкасу 4 рази – у 2009, 2010, 2012 і 2014.

А на турнірі Arnold Strongman Classic (названий, зрозуміло, на честь легенди бодибілдингу Арнольда Шварценеггера) за весь час виступів Big Z ("Великий Зі") жодного разу не вилітав із чільної трійки.



Савіцкас – чотириразовий володар титулу найсильнішої людини світу / Фото з інстаграму Савіцкаса

Рекорди "Великого Зі"

Досягнення Жидрунаса Савіцкаса занесені до "Книги рекордів Гіннесса". Серед рекордів, у які важко повірити:

Присідання зі штангою у 400 кілограмів.

У паверліфтингу (це силове триборство – присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи, і тяга штанги) – подолана планка у 1000 кілограмів.

Світовий рекорд в лог-ліфті (підйом колоди від землі й до повного вирівнювання рук вгору) – 228 кілограмів.



Савіцкас встановив неймовірний рекорд у лог-ліфті – 228 кілограмів / Фото з інстаграму Савіцкаса

Чи втратив форму Жидрунас сьогодні

Ті, хто не стежить за соціальними мережами Савіцкаса, можуть думати, що зараз атлет втратив колишню форму, тож і результатів початку 2010-х показати не може. А от і ні!

У 2021 році у свої 45 Жидрунас став ще приголомшливішим, ба й досі залишається еталоном для пауерліфтерів.

А хто ж сьогодні є найсильнішою людиною планети? Українець Олексій Новіков. Тож бажаємо йому довершити й перевершити свого легендарного литовського колегу!



Новіков та Савіцкас на змаганнях World's Strongest Man 2020 року / Фото з інстраграму Савіцкаса

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