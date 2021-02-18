Найсильніша людина планети 2010-х: чим знаменитий Жидрунас Савіцкас

Джерело:за матеріалами IronMind
Жидрунас Савіцкас – 4-разовий володар титулу найсильнішої людини світу, автор низки фантастичних рекордів, занесених до "Книги рекордів Гіннеса". Та й загалом – ікона важкої атлетики 2010-х років.
Чим знаменитий Жидрунас Савіцкас та чи досі зберігає він свою неймовірну форму – читай на Men 24. Розповімо ми й про те, хто замінив Савіцкаса на троні (спойлер: це українець).
До теми Від бодибілдерів до "татусів": стандарти чоловічої краси XX століття
Жидрунас Савіцкас – ікона паверліфтингу 2010-х / Фото з інстаграму Савіцкаса
Жидрунас Савіцкас народився в місті Біржай на півночі Литви у 1975 році. Захопився силовим спортом ще з юності, поставив собі за мету стати кращим, і завдяки багаторічній титанічній праці таки змусив говорити про себе весь світ.
Савіцкас – чотириразовий володар титулу найсильнішої людини світу / Фото з інстаграму Савіцкаса
Досягнення Жидрунаса Савіцкаса занесені до "Книги рекордів Гіннесса". Серед рекордів, у які важко повірити:
Савіцкас встановив неймовірний рекорд у лог-ліфті – 228 кілограмів / Фото з інстаграму Савіцкаса
Ті, хто не стежить за соціальними мережами Савіцкаса, можуть думати, що зараз атлет втратив колишню форму, тож і результатів початку 2010-х показати не може. А от і ні!
А хто ж сьогодні є найсильнішою людиною планети? Українець Олексій Новіков. Тож бажаємо йому довершити й перевершити свого легендарного литовського колегу!
Новіков та Савіцкас на змаганнях World's Strongest Man 2020 року / Фото з інстраграму Савіцкаса
Радимо прочитати Українець став найсильнішою людиною планети: ексклюзивне інтерв'ю з Олексієм Новіковим