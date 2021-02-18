Самый сильный человек планеты 2010-х: чем знаменит Жидрунас Савицкас
Жидрунас Савицкас – 4-кратный обладатель титула самого сильного человека мира, автор ряда фантастических рекордов, занесенных в "Книгу рекордов Гиннеса". И вообще – икона тяжелой атлетике 2010-х годов.
Источник:по материалам IronMind
Чем знаменит Жидрунас Савицкас и сохраняет ли он до сих пор свою невероятную форму – читай на Men 24. Расскажем мы и о том, кто заменил Савицкаса на троне (спойлер: это украинец).
К теме От бодибилдеров до "папаш": стандарты мужской красоты XX века
Жидрунас Савицкас – икона пауэрлифтинга 2010-х / Фото из инстаграма Савицкаса
Кто такой Савицкас и чем он знаменит
Савицкас родился в городе Биржай на севере Литвы в 1975 году. Увлекся силовым спортом еще с юности, поставил себе цель стать лучшим, и благодаря многолетней титанической работе таки заставил говорить о себе весь мир.
- С 2002 по 2015 год Жидрунас ни разу не опускался ниже второго места в рейтинге самого престижного силового соревнования World's Strongest Man. Выиграть его удавалось Савицкасу 4 раза – в 2009, 2010, 2012 и 2014.
- А на турнире Arnold Strongman Classic (названый, разумеется, в честь легенды бодибилдинга Арнольда Шварценеггера) за все время выступлений Big Z ("Большой Зи") ни разу не вылетал из первой тройки.
Савицкас – четырехкратный обладатель титула самого сильного человека мира / Фото из инстаграма Савицкаса
Рекорды "Большого Зи"
Достижения Савицкаса занесены в "Книгу рекордов Гиннесса". Среди рекордов, в которые трудно поверить:
- Приседания со штангой в 400 килограммов.
- В пауэрлифтинге (это силовое троеборье – приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа, и тяга штанги) – преодолена планка в 1000 килограммов.
- Мировой рекорд в лог-лифте (подъем бревна от земли и до полного выравнивания рук вверх) – 228 килограммов.
Савицкас установил невероятный рекорд в лог-лифте – 228 килограммов / Фото из инстаграма Савицкаса
Потерял ли форму Жидрунас сегодня
Те, кто не следит за социальными сетями Савицкаса, могут думать, что сейчас атлет потерял былую форму, поэтому и результатов начала 2010-х показать не может. А вот и нет!
- В 2021 году в свои 45 Жидрунас стал еще более потрясающим, и до сих пор остается эталоном для пауэрлифтеров.
А кто же сегодня является самым сильным человеком планеты? Украинец Алексей Новиков. Желаем ему достигнуть не меньшего, а лучше – еще и превзойти своего легендарного литовского коллегу!
Новиков и Савицкас на соревнованиях World's Strongest Man 2020 / Фото из инстраграма Савицкаса
Советуем прочитать Украинец стал самым сильным человеком планеты: эксклюзивное интервью с Алексеем Новиковым
Поделиться новостью