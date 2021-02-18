Жидрунас Савицкас – 4-кратный обладатель титула самого сильного человека мира, автор ряда фантастических рекордов, занесенных в "Книгу рекордов Гиннеса". И вообще – икона тяжелой атлетике 2010-х годов.

Чем знаменит Жидрунас Савицкас и сохраняет ли он до сих пор свою невероятную форму – читай на Men 24. Расскажем мы и о том, кто заменил Савицкаса на троне (спойлер: это украинец).

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Жидрунас Савицкас – икона пауэрлифтинга 2010-х / Фото из инстаграма Савицкаса

Кто такой Савицкас и чем он знаменит

Савицкас родился в городе Биржай на севере Литвы в 1975 году. Увлекся силовым спортом еще с юности, поставил себе цель стать лучшим, и благодаря многолетней титанической работе таки заставил говорить о себе весь мир.

С 2002 по 2015 год Жидрунас ни разу не опускался ниже второго места в рейтинге самого престижного силового соревнования World's Strongest Man. Выиграть его удавалось Савицкасу 4 раза – в 2009, 2010, 2012 и 2014.

А на турнире Arnold Strongman Classic (названый, разумеется, в честь легенды бодибилдинга Арнольда Шварценеггера) за все время выступлений Big Z ("Большой Зи") ни разу не вылетал из первой тройки.



Савицкас – четырехкратный обладатель титула самого сильного человека мира / Фото из инстаграма Савицкаса

Рекорды "Большого Зи"

Достижения Савицкаса занесены в "Книгу рекордов Гиннесса". Среди рекордов, в которые трудно поверить:

Приседания со штангой в 400 килограммов.

В пауэрлифтинге (это силовое троеборье – приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа, и тяга штанги) – преодолена планка в 1000 килограммов.

Мировой рекорд в лог-лифте (подъем бревна от земли и до полного выравнивания рук вверх) – 228 килограммов.



Савицкас установил невероятный рекорд в лог-лифте – 228 килограммов / Фото из инстаграма Савицкаса

Потерял ли форму Жидрунас сегодня

Те, кто не следит за социальными сетями Савицкаса , могут думать, что сейчас атлет потерял былую форму, поэтому и результатов начала 2010-х показать не может. А вот и нет!

В 2021 году в свои 45 Жидрунас стал еще более потрясающим, и до сих пор остается эталоном для пауэрлифтеров.

А кто же сегодня является самым сильным человеком планеты? Украинец Алексей Новиков. Желаем ему достигнуть не меньшего, а лучше – еще и превзойти своего легендарного литовского коллегу!



Новиков и Савицкас на соревнованиях World's Strongest Man 2020 / Фото из инстраграма Савицкаса