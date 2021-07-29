Найспокусливіші українські легкоатлетки Олімпіади-2020: гарячі фото красунь
Джерело:24 канал
Уже скоро глядачі не лише з усієї України, а й з усього світу спостерігатимуть за нашими легкоатлетами. І ми, звичайно ж, просто не могли оминути українських красунь, які боротимуться за призові місця у різних дисциплінах. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися спокусливими фото наших легкоатлеток і вболівати за них. Їм однозначно потрібна наша підтримка!
Солоденьке, як ми знаємо, завжди залишається на десерт. Щось подібне можна сказати й про легкоатлетів, котрі змагаються на Олімпійських іграх. Вони боротимуться за чемпіонські титули відзавтра, 30 липня, і до самого завершення Олімпіади-2020, 8 серпня. Вболіваймо за наших красунь та тримаємо кулачки за них!
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Спокусливі фото українських легкоатлеток
Марина Бех-Романчук
Розкішна українська легкоатлетка вражає своїми надзвичайними стрибками у довжину. Вона стала призеркою світових і континентальних першостей, чемпіонкою Універсіади, а також учасницею Олімпійських ігор 2016 року, чемпіонкою Європи та багаторазовою чемпіонкою України. Маємо надію, на цьогорічній Олімпіаді-2020 їй пощастить, і вона здобуде ще й "золото"!
Спокусливі фото Марини Бех-Романчук, якими вона ділиться у мережі / Фото з інстаграму Бех-Романчук
Юлія Левченко
На відміну від своєї колеги по цеху Марини Бех-Романчук, Юлія Левченко справжня профі у стрибках у висоту. Цікаво, що вона – чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014 року. Тож дуже хотілося б, щоб і в дорослій Олімпіаді Юлії вдалося вразити усіх своїми вміннями та майстерністю.
Юлія Левченко з задоволенням показує свою розкішну фігуру / Фото з інстаграму Левченко
Ярослава Магучіх
Ярослава – ще одна українська легкоатлетка, котра спеціалізується на стрибках у висоту. Вона також є чемпіонкою Європи з легкої атлетики у приміщеннях, чемпіонкою Європи серед юніорів, а також рекордсменкою світу серед юніорів. І все це у свої скромні 19 років. Ми тримаємо кулачки за Ярославу та хочемо, щоб вона здобула чемпіонське звання ще й на Олімпіаді-2020.
Ярослава Магучіх побореться за медалі на Олімпіаді-2020 / Фото з інстаграму Магучіх
Ірина Геращенко
Ні, не варто плутати її однофамілицею з політики. Наша Ірина Геращенко – ще одна стрибунка у висоту. Вона також боротиметься за можливість стати чемпіонкою цьогорічних Олімпійських ігор!
Ірина Геращенко обожнює відпочивати біля моря / Фото з інстаграму Геращенко
Ольга Саладуха
Не могли ми оминути увагою неймовірну Ольгу Саладуху. Вона у нас спеціалізується на потрійному стрибку та стрибках у довжину. 38-річна спортсменка – чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор у Лондоні, а також заслужений майстер спорту України.
Ольга Саладуха вражає своїми розкішними формами / Фото з інстаграму Саладухи
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Ірина Климець
Чарівна Ірина Климець – тендітна та сильна легкоатлетка, чия спеціалізація – метання молота. У 2016 році вона уже брала участь в Олімпійських ігор, але тоді їй не надто пощастило. Можливо, цьогоріч спортсменка зможе вразити не лише нас, а й весь світ своїми досягненнями!
Ірина Климець спеціалізується на метанні молота / Фото з інстаграму Климець
Яна Гладійчук
А от Яна Гладійчук спеціалізується на стрибках з жердиною. Спортсменка – багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів України. Цікаво, що почала вона свою спортивну кар'єру як багатоборка, але з часом вирішила змінити спеціалізацію. Тож нам дуже хочеться, щоб у стрибках з жердиною вона зуміла стати чемпіонкою на Олімпіаді-2020!
Яна Гладійчук з задоволенням знімається у спокусливих образах / Фото з інстаграму Гладійчук
Катерина Климюк
Сильна сторона легкоатлетки Катерини Климюк – біг на 400 метрів. Вона уже може похизуватися "бронзою" у чемпіонаті Європи серед молоді, чемпіонством в Універсіаді. А ще Катерина Климюк – рекордсменка України з естафетного бігу 4 х 400 метрів у приміщенні. Нам уже не терпиться повболівати за спортсменку. Підозрюємо, вона ще усіх нас здивує!
Катерина Климюк теж регулярно ділиться гарячими фото в мережі / Фото з інстаграму Климюк
Вікторія Ткачук
А це колега Катерини Климюк по дисципліні. Сильні сторони Вікторії – біг на 400 метрів, а також на 400 метрів з бар'єрами. Спортсменка уже є багаторазовою чемпіонкою та призеркою національних першостей у спринтерських дисциплінах, а також рекордсменкою України з естафетного бігу 4 х 400 метрів у приміщенні. А ще вона брала участь в Олімпійських іграх 2016 року у Ріо.
Вікторія Ткачук уже брала участь в Олімпійських іграх 2016 року у Ріо / Фото з інстаграму Ткачук
Анна Рижикова
До твоєї уваги ще одна українська легкоатлетка, котра спеціалізується на бігу на 400 метрів і бігу з бар'єрами на ту ж відстань. У її скарбничці досягнень – "бронза" Олімпійських ігор в естафетному бігу 4 х 400 метрів у Лондоні.
Анна Рижикова у Лондоні здобула "бронзу" на Олімпіаді-2012 / Фото з інстаграму Рижикової
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Нам залишається лише тримати кулачки за наших сильних і вродливих легкоатлеток. Бажаємо їм успіху та щиро вболіваємо за кожне їхнє досягнення в Олімпіаді-2020