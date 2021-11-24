Не лише кава в ліжко: ранкові ритуали, які допоможуть зміцнити стосунки

Ранкова пора значно романтичніша, ніж тобі здається. Коли ти прокидаєшся поруч з партнеркою, вас може накрити хвилею пристрасті. Тож тут потрібно якомога швидше почистити зуби та використовувати момент.

Якщо ж іскра зранку не спалахує, можна взяти ситуацію під свій контроль. Мовиться не про еротичні обійми та нахабні поцілунки. Краще взяти на озброєння кілька крутих ранкових ритуалів. Вони можуть не на жарт розбурхати кожного з вас.

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1. Привітання важливе

Ніколи не забувай зранку побажати своїй партнерці доброго ранку. Усмішка також може доповнювати це. Такий підхід може змусити твою кохану відчути, що вона дійсно та жінка, з якою ти хочеш зустрічати кожен свій ранок.

2. Не забувай про компліменти

Доведено, що компліменти підвищують рівень щастя та серотоніну. Отже, якщо ти зробиш їй комплімент на початку дня, це автоматично підбадьорить та позитивно вплине на її настрій. Не зайвим буде нагадування про те, наскільки сильно ти її кохаєш.

3. Ранкова кава

Прокидайтеся рано та тренуйтеся разом готувати сніданок. Зробіть каву, тости, посмажте яйця або просто приготуйте те, що подобається. Усе це значно підвищить коефіцієнт близькості між вами. А ще це дозволяє їй зрозуміти, що ти готовий ділити обов'язки по дому. Це високо цінують жінки.



Готуйте разом сніданок / Фото Soroush Karimi

4. Підтримуй зоровий контакт

Подивися їй у вічі. Випромінюй тепло. Дозволь їй почуватися особливою. Захоплюйся нею. Поїдай поглядом. Зоровий контакт – відмінний спосіб зміцнити ваш зв'язок. А ще він допоможе розпалити вогник пристрасті між вами.

5. Не забувай про жарти

Як зробити ранок ще кращим? Почати його з жартів. Нехай у вашій оселі лунає сміх, який заряджатиме позитивом. А ще жарти допомагають позбутися напруги, яка й так цілими днями переслідує нас. Але тут головне, щоб ти не переходив на випади, які можуть не розвеселити, а засмутити.

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Ці ранкові ритуали позитивно вплинуть на ваші стосунки. Тож пора їх зробити частиною свого життя. Гарантуємо, вони не лише підтримуватимуть затишний клімат між вами, а й дозволять частіше займатися сексом зранку.