Если же искра с утра не загорается, можно взять ситуацию под свой контроль. Речь не об эротических объятиях и наглых поцелуях. Лучше взять на вооружение несколько крутых утренних ритуалов. Они могут не на шутку взбудоражить каждого из вас.

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1. Приветствие важное

Никогда не забывай утром пожелать своей партнерше доброго утра. Улыбка также может дополнять это. Такой подход может заставить твою возлюбленную почувствовать, что она действительно та женщина, с которой ты хочешь встречать каждое утро.

2. Не забывай о комплиментах

Доказано, что комплименты повышают уровень счастья и серотонина. Итак, если ты сделаешь ей комплимент в начале дня, это автоматически ободрит и окажет положительное влияние на ее настроение. Нелишне будет напоминание о том, насколько сильно ты ее любишь.

3. Утренний кофе

Просыпайтесь рано и тренируйтесь вместе готовить завтрак. Сделайте кофе, тосты, пожарьте яйца или просто приготовьте то, что нравится. Все это существенно повысит коэффициент близости меж вами. А еще это позволяет ей понять, что ты готов делить обязанности по дому. Это высоко ценят женщины.



Готовьте вместе завтрак / Фото Soroush Karimi

4. Поддерживай зрительный контакт

Посмотри ей в глаза. Излучай тепло. Позволь ей чувствовать себя особенной. Увлекайся ею. Поедай взглядом. Зрительный контакт – отличный способ укрепить вашу связь. А еще он поможет разжечь огонек страсти между вами.

5. Не забывай о шутках

Как сделать утро еще лучше? Начать его с шуток. Пусть в вашем доме раздается смех, который будет заряжать позитивом. А еще шутки помогают избавиться от напряжения, которое и так целыми днями преследует нас. Но здесь главное, чтобы ты не переходил на выпады, которые могут не развеселить, а огорчить.

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